台衛福部長陳時中：尚未收到WHA邀請函　會努力到最後一刻

2020年的世界衛生大會（WHA）將於5月18日舉行，台灣聯合國協進會今天（15日）在立法院舉辦「全球新冠病毒國際視訊會議暨台灣參與WHO國際記者會」。

受邀出席的台灣衛生福利部長陳時中在受訪時表示，台灣目前未收到WHA的邀請函，每年台灣想要參加WHA都是一件非常困難的事情，不過基於參與會議有其重要健康意義，政府絕對會持續努力到最後一刻。媒體追問陳時中，大陸外交部指因為不願意接受一個中國原則，所以才沒有；陳時中說：「我們沒有辦法接受本來就不存在的東西。」

台灣聯合國協進會召開國際記者會，盼助攻台灣參與此屆WHA，台灣衛福部長陳時中（左）應邀出席，強調台灣政府絕對會努力到最後一刻。（譚英瑛／多維新聞）

過去台灣若無法參與WHA大會，通常多改以與各國在場外召開會談方式替代，面對媒體詢問是否已敲定與世界主要國家的場外會議，陳時中表示，台灣外交部正努力做相關安排；至於此次是否為了參加WHA而與大陸有所聯繫，陳時中答稱，就算為此聯繫也不是由他來進行，畢竟這議題具高度政治性。

陳時中主張，台灣具有諸多醫療經驗可以與全球社會分享，像是進步且涵蓋率高的全民健保，更在疾病的區域聯防上具有重要地位，再者台灣長照、社會安全政策的運作經驗均可與世界分享，而他也相信具民主、人性的「台灣經驗是值得」世界各國學習。

台灣聯合國協進會於台北召開「全球新冠病毒國際視訊會議暨台灣參與WHO國際記者會」。（譚英瑛／多維新聞）

面對記者詢問台灣是否將為參加WHA與大陸討論，外交部政務次長謝武樵則認為，台灣參與世界衛生組織是屬於「自己的權利」，「我們自己代表自己」，才能向世界公衛組織做出貢獻，至於WHO少了台灣會有什麼問題，相關報道已經幾千篇，無需贅述，故台灣政府將持續呼籲WHO需秉持專業看待台灣參與其中的事實與貢獻。

該會議發表5點聲明，主要內容包含強烈支持台灣參與WHO跟WHA大會與所有的相關醫療專業與技術會議、「台灣是一個自由民主的國家」，全台有84%民意支持台灣參與聯合國，另有87%民意支持台灣加入WHO、台灣人民及其政府具備能力且願意參與全球公共衛生醫療的提升工作。

會議聲明另反駁中國大陸的「一個中國原則」與聯合國大會2758號決議文，指該決議文僅說明「中華人民共和國取代蔣介石政權在聯合國的中國席位」，並未稱台灣是中國大陸領土的一部份，更沒說北京政府能代表台灣人，而絕大多數的台灣人期盼台灣能維持當前自由、民主、獨立的國家現狀，且能儘速推動憲改運動，使台灣能成為正常化國家，以台灣為名加入聯合國等國際組織。