台北大會紀念七七事變　馬英九：應將乙未戰爭列入抗戰

7月7日上午，台北舉行了「七七抗戰八十三週年紀念大會」。紀念大會由台灣抗日親屬協進會主辦，《海峽評論》雜誌社、歷史教育新三自運動協會、釣魚台教育協會協辦。 台灣前總統馬英九在大會上發表講話。他表示，國府贏得抗戰，抗戰勝利最大的成果之一，就是光復台灣、澎湖，洗雪了自甲午戰爭、《馬關條約》以來的奇恥大辱。他又稱，台灣抗戰實際上始於清光緒二十二年（1895年）清政府割讓台灣，抗戰應該把為時6個月的乙未戰爭（台灣各地人民為抵抗日本接收統治而發起的戰爭）列入。

在大會上，台灣抗日誌士親屬協進會理事長蕭開平表示，日本殖民統治台灣後，無論是前期的武裝抗日或後期的文化抗日，台人的抵抗不斷，包括1937年抗戰全面爆發，都有成百上千的台灣同胞渡海至中國大陸投身抗日隊伍，像是丘逢甲之子丘念台於1938年在粵東東江地區組織「東區服務隊」，號召青年參加訓練、作為抗戰基礎等努力，最後才有了抗戰勝利。

2020年7月7日，由台灣抗日親屬協進會主辦，《海峽評論》雜誌社、歷史教育新三自運動協會、釣魚台教育協會協辦的「七七抗戰八十三週年紀念大會」，在台北舉行。現場為先列默哀時播放《大刀進行曲》。（許陳品／多維新聞）

台灣前總統馬英九則發表講話稱，1937年7月7日，中國第29軍第219團團長吉星文斷然拒絕日軍進入北平城外宛平縣城搜索失蹤士兵，致使對日抗戰全面爆發，史稱七七盧溝橋事變。中方在裝備、訓練落後日軍甚多，明顯處於劣勢的情況下，國府卻能以「以空間換取時間」大戰略，並將抗戰軸線由南北向轉為東西向，造成日軍向西進攻的困難。歷經4萬餘場大小戰役、死傷322萬將士，成功牽制日軍、保衛了國土，最終和盟軍贏得二次大戰。馬英九強調，抗戰勝利最大的成果之一，就是光復台灣、澎湖，洗雪了自甲午戰爭、《馬關條約》以來的奇恥大辱。

不過，馬英九表示，近年大陸官方把對日抗戰起始時間提早至1931年的「九一八事變」，將「八年抗戰」的說法改為「十四年抗戰」，這樣的說法固然很好，但卻忽略早已開始進行部分抗戰的台灣地區。他認為，應該將清光緒二十二年（1895）為時6個月的乙未戰爭列入，否則難以銘記從日軍一路南下就激烈抵抗、死10萬餘人的台灣軍民，當時台灣人口才不到300萬人，傷亡率在3％左右。而自七七事變自日本戰敗投降，中國大陸的人口死傷率約為4％，可見在台灣地區的艱苦壯烈絕不亞於在大陸地區的抗戰。

台灣前總統馬英九強烈批判李登輝曾否認台灣人參與抗日的史實，稱這是「出賣台灣、羞辱人民、作賤自己」。（許陳品／多維新聞）

他又指，丘逢甲、劉永福、吳湯興、吳彭年、姜紹祖、簡大獅（簡忠誥）、柯鐵虎（柯鐵）、林少貓、余清芳、羅福星等人發起的武裝抗日，以及日據台灣中期的林獻堂、蔣渭水、杜聰明、翁俊明、蔡培火等爭取台灣議會設置與地方自治，到了日據後期有蔡忠恕、李建興等人用不同方式進行反日抗爭，加上赴大陸參加抗日戰爭的李友邦、宋斐如、丘念台等，證明台灣人並未缺席。

台灣前總統李登輝曾接受日媒採訪表示，「70年前，台灣與日本是同一個國家，既然是同一個國家，台灣對日抗戰當然不是事實」，對此，馬英九批評這是「出賣台灣、羞辱人民、作賤自己」。據了解，馬英九2015年也曾對李登輝做出同樣評價。

馬英九表示，抗日戰爭是中華民族迄今規模最大、傷亡最多、影響最深的民族禦侮戰爭，並引用英國牛津大學拉納．米特（Rana Mitter）稱：「中國的抗戰，是在毫無勝算之下，堅忍不拔、奮戰到底的英勇故事。中國政府與人民不顧一切抗戰到底，終於戰勝強敵，也證明各國新聞記者與外交官一再唱衰中國，稱『中國必將滅亡』的預言完全錯誤。」