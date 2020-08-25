台軍：2023年前生產305輛雲豹鏈炮甲車　或部署憲兵及海軍陸戰隊

台灣國防部於今日（8月25日）例行記者會上表示，將在2023年以前，生產高達305輛的雲豹鏈炮甲車，不排除將大量部署在憲兵、陸軍聯兵營甚至海軍陸戰隊等單位。

台國防部表示，因應灘岸殲敵、防護衛戍區及反空（機）降作戰需求，台灣自主研發CM34型30公釐鏈炮裝步戰鬥車，2019年參加漢光35號演習，強大的火力成為媒體的焦點。

台國防部稱，該車具備強化火力與穿甲力，主要武器系裝配美製30公釐Mk44鏈炮，有效射程2,000公尺，具高射擊精度及殺傷力，瑞士、芬蘭及美國等先進國家輪型甲車均配置同型鏈炮。此外，該裝甲車具有雷射測距儀配合彈道計算系統，使Mk44鏈炮具備精準打擊能力。炮塔伺服系統具雙軸穩定功能，可提供優異的行進間動態射擊能力。

目前，雲豹鏈炮甲車已經進入量產階段，台防部首度公布未來量產計畫，相關人員表示，全案由台國防部軍備局生產製造中心擔任主合約商，其中炮塔系統委由國家中山科學研究院（簡稱：台中科院）研製，生制中心第202廠組裝量產；底盤系統及30公釐彈藥分別由生制中心第209廠及第205廠承接。雲豹鏈炮戰鬥車規劃產製305輛，2018年12月12日下達量產決心，2019至2023年執行量產任務。

而至今的量產進度，已經在2019年完成年度32輛交裝。2020年第一批6輛已於6月11日完成交裝任務，後續將於10、11月底分別完成30輛及18輛產製解繳。

台國防部也強調，此型甲車的自主生產，也帶動台灣內部相關產業的活絡與復甦。依國防自主「市售可獲得模組可自現貨市場獲得，不需花費高成本自制」政策，CM34雲豹鏈炮戰鬥車除30公釐Mk44鏈炮、引擎、變速箱及毒氣警報器等為國外採購外，國內產業自制產值88%，約新台幣278.6億元，帶動中鋼機械、高橋/信宏及和成等台灣廠商及其上游形成供應鏈。

今年已經開始進入量產高峰的雲豹鏈炮甲車（圖中右者），初期預計將有305輛的產量，反觀雲豹二代迫炮車（圖中左者）則已經遭到台陸軍的捨棄。（陳宗逸／多維新聞）

在此案的投資效益方面，雲豹鏈炮戰鬥車量產305輛，投資國內產製新台幣278億元，預估30年投入120億元維持費，促使國內廠商投資建立產能，帶動供應鏈成長，預估30年內可創造新台幣995億產業效益。此外，申請模組或元件縮短維修期程維持高妥善率，評估可每年撙節維持費新台幣1億元。

在此型車的整體後勤支援方面，底盤載具已使用9年以上，為成熟載具系統，台軍正持續推動技術資料及修能深化作為，大幅降低維修成本。2020年已陸續於兵整中心、飛勤廠、通基廠及汽基廠建立整體後勤支援能量。

有關炮塔系統方面，雲豹鏈炮裝步戰鬥車已於2019年起陸續執行制繳，包含機炮塔系統之2年備份料件，維保無虞。且已完成炮塔系統維修階層分析與計畫備料檢討，後續將依使用經驗，依計畫期程協助軍種建立單位及野戰段修能，確維裝備妥善。

台國防部表示，雲豹甲車的自主生產，也帶動了台灣企業的升級與轉型，效益相當龐大。（台灣國防部提供）

但是，未來雲豹甲車車系的生產，也蒙上一層陰影。由於台灣陸軍已經否決雲豹二代甲車的迫炮車型，表示與戰備需求不符，故台軍未來是否會改採購美製類似史崔克（Stryker）8輪迫炮甲車？目前尚未得知。據稱，台軍備局除了目前暫停迫炮車的持續研發外，目前唯一的重點，就在於使用雲豹二代車體，來進行105戰車炮改良的雲豹105炮車。

由於第一代雲豹的車體過高，射擊105穿甲彈，恐怕有翻車之虞，故二代雲豹的105炮車型，可能得利於重新設計的底盤、以及更加穩定的車體，來達到裝配105戰車炮的目的。此外，低膛壓戰車炮技術、減裝藥的穿甲炮彈技術等，也都是待突破的重點項目。