大陸禁進口台灣菠蘿成食家福音？　香港果欄檔主：降價空間都算大

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-26 22:15

中國海關總署周五（26日）宣布，大陸暫停進口台灣菠蘿（台稱鳳梨）。國台辦發言人馬曉光對此說明，自2020年以來，大陸海關多次從台灣輸入大陸的菠蘿中截獲「檢疫性有害生物」，一旦傳入將對大陸農業生產與生態安全造成嚴重威脅，因此決定自3月1日起暫停台灣菠蘿輸入大陸，馬曉光稱，此乃「正常的生物安全防範舉措」。 根據台灣農委會資料，台灣菠蘿年產量42萬噸，近三年台灣菠蘿總出口量9成以上都是銷往中國大陸，是次禁令對於台灣菠蘿出口勢必造成衝擊。

《香港01》記者走訪果欄，詢問檔主對於台灣菠蘿進口的安排。不過，大多數檔位目前都仍未有菠蘿賣，少數檔位正在出售菲律賓菠蘿，未見台灣菠蘿有售。

果欄檔主：台灣菠蘿一向貴過菲律賓菠蘿

實際詢問檔主，常年有銷售台灣菠蘿的嘉成果欄就表示，「台灣菠蘿一定要等7月先有貨」，而現在只有賣菲律賓菠蘿，「因為菲律賓係熱帶，一年四季都有菠蘿產」。

對於大陸禁止台灣菠蘿進口，會否令大量台灣菠蘿轉銷香港，連帶壓低在港售價？該檔負責人就認為，價格應該會降。

她表示，台灣菠蘿價格一向比菲律賓菠蘿高，往年該檔出售的台灣菠蘿大約35港元一隻。目前出售的菲律賓菠蘿是30港元左右，但個頭較台灣菠蘿大上不少，「所以台灣菠蘿降價空間都算大」。

從不賣台灣菠蘿 檔主直言降價考慮入貨

有利果欄的負責人就表示，往年只要有台灣菠蘿都會進貨，「但香港都係賣菲律賓菠蘿多，因為一年四季都有貨，可以不間斷咁送過嚟」。他又表示，菲律賓除了「都樂」品牌以外，多數都是熟透的菠蘿，例如「糖水菠蘿」，即是不需要浸鹽水就可以食用，跟台灣菠蘿差不多。

不過，更多檔位則表明，一直未有銷售台灣菠蘿。但也有檔位表示，如果大陸禁令導致台灣菠蘿降價，「可能都會入少少貨」。