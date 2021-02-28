陸禁台灣鳳梨入口只是第一波？高雄六龜蓮霧下周外銷訂單被叫停

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-28 16:59

蓮霧是台灣銷往大陸的五大水果之一，受疫情影響，高雄六龜出產的「蜜風鈴」蓮霧幾乎全數外銷大陸，年產值約10億元（新台幣）。在鳳梨停止進口後，六龜區農會原本預計下周出口一批蓮霧去大陸，今早卻接獲電話，大陸貿易商要求暫停蓮霧進口。消息傳出，蓮霧農陷入焦慮，擔心蓮霧是下個被禁水果。

六龜是高雄蓮霧最大產地，近400公頃，主要栽種蜜風鈴品種專攻外銷市場，全區近七成蓮霧外銷，六龜農會與民間貿易商運銷蓮霧，總數近10家。六龜農會指出，以往蓮霧外銷至大陸、加拿大、新加坡等地，蓮霧不耐儲運，爆發疫情後，空運成本大增，幾乎全銷往距離較近的大陸市場。

大陸3月1日起停止進口台灣鳳梨，六龜區農會外銷部門證實，今早大陸貿易商來電告知，原本預計下周要出口的3千多公斤蓮霧要暫緩作業，先觀望鳳梨情勢再來決定下一步。

高市議員朱信強表示，每年4月至10月是六龜蓮霧外銷旺季，六龜高達七成蓮霧銷往大陸，兩岸關係緊張導致農產品出口受阻，蓮霧若不能銷往大陸，「可說是死路一條」 。六龜農會總幹事邱蘭英說，今年年初寒害導致蓮霧減產，目前蓮霧外銷數量十分少，但接下即將進入旺季，非常擔心蓮霧也被禁。

「台灣農民不是靠天吃飯，而是靠政治吃飯，很可憐啦」蓮霧農李彥艇說，他栽種2公頃蓮霧，全都是外銷的蜜風鈴，這個品種台灣人不愛吃，以往外銷淘汰品必須拜託中盤商收購，每台斤只有十幾元，萬一無法銷往大陸該怎麼辦？

高雄市農業局副局長王正一表示，六龜蓮霧外銷雖然以大陸市場為主，但產量沒有鳳梨多，且蓮霧是走高單價的精品送禮市場，外銷若受阻，會全力協助農民轉銷國內市場。

蔡英文總統、農委會主委陳吉仲今天下午到高雄大樹鳳梨產區視察，對此事應會有進一步回應。

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