「最正禮儀師」IG辣照曝光獲讚美：阿公也復活　網民爭住「預約」

有網友昨日（17日）在PTT表特版分享一張火辣照片，畫面中一名女子穿著駝色內衣褲，搭配一雙白色長襪，盤腿坐在椅子上。



據了解，該名女子為台灣生命禮儀師瑜萱，身份曝光後其貼文瞬間湧入1.2萬人按讚，更有人直言「想給她業績」預約往生後尊榮服務。

台灣生命禮儀師瑜萱在網上爆紅（PTT）

台灣生命禮儀師瑜萱在網上爆紅（PTT）

台灣生命禮儀師瑜萱在網上爆紅（PTT）

辣照曝光IG粉絲數提升 點圖放大看更多瑜萱的照片：

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該名網友在PTT分享瑜萱的內衣業配照片，吸引大群人朝聖，隨著她的IG曝光，貼文愛心、追蹤數都有顯著提升。瑜萱在限時動態表示：

嗨大家！粉絲突然暴漲真的嚇到我了，還是想告訴大家我的正職是禮儀服務，就是喪禮服務啦，不是在前面比手勢的禮生呦。

接著她也坦言，由於職業道德，加上沒有時間，因此很少在社交平台分享她的工作以及生活，不過仍會持續更新美照與大家分享：「好啦，老話一句，有需要禮儀服務可以找我呦！」

貼文曝光後，掀起網友們激動討論高喊超正：

「我死的時候也要請這樣的」

「想給她業績」

「告別式哭倒在她懷裡也是人之常情」

「阿公都活過來了啦」

「工作忙碌卻能維持這麼好的身材實在很厲害」

「做功德的工作，讚」



不過從貼文來看，她已有交往2年的男友，不少人紛紛心碎。

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