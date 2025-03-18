「最正禮儀師」IG辣照曝光獲讚美：阿公也復活　網民爭住「預約」

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

有網友昨日（17日）在PTT表特版分享一張火辣照片，畫面中一名女子穿著駝色內衣褲，搭配一雙白色長襪，盤腿坐在椅子上。

據了解，該名女子為台灣生命禮儀師瑜萱，身份曝光後其貼文瞬間湧入1.2萬人按讚，更有人直言「想給她業績」預約往生後尊榮服務。

台灣生命禮儀師瑜萱在網上爆紅（PTT）
台灣生命禮儀師瑜萱在網上爆紅（PTT）
台灣生命禮儀師瑜萱在網上爆紅（PTT）

辣照曝光IG粉絲數提升　點圖放大看更多瑜萱的照片：

+9

該名網友在PTT分享瑜萱的內衣業配照片，吸引大群人朝聖，隨著她的IG曝光，貼文愛心、追蹤數都有顯著提升。瑜萱在限時動態表示：

嗨大家！粉絲突然暴漲真的嚇到我了，還是想告訴大家我的正職是禮儀服務，就是喪禮服務啦，不是在前面比手勢的禮生呦。

接著她也坦言，由於職業道德，加上沒有時間，因此很少在社交平台分享她的工作以及生活，不過仍會持續更新美照與大家分享：「好啦，老話一句，有需要禮儀服務可以找我呦！」

最索的士司機？證件相與IG比堅尼辣照同曝光　竟是前樂團琵琶手「最索姑姑」抱B照瘋傳　熱愛做Gym身型同樣完美　網民：過兒在此

貼文曝光後，掀起網友們激動討論高喊超正：

「我死的時候也要請這樣的」
「想給她業績」
「告別式哭倒在她懷裡也是人之常情」
「阿公都活過來了啦」
「工作忙碌卻能維持這麼好的身材實在很厲害」
「做功德的工作，讚」

不過從貼文來看，她已有交往2年的男友，不少人紛紛心碎。

【延伸閱讀】「最索遺體化妝師」成性感寫真女王　揭工作秘辛：皮膚和活人不同（點圖放大瀏覽）：

+28
日本最索牙醫西原愛夏去年飲恨美臀大賽　今年再戰狂Po火辣照拉票中共百年黨慶「最美領誦員」憑強勁氣場一夕爆紅　3年後現況曝光東京大學「最美校花」神谷明采曬4姊妹合照　網民：家族基因太強

延伸閱讀：

S媽開砲「被凌虐10年」！才安葬大S　氣憤發聲：她正得意

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

美女
殯葬
殯儀
網紅
台灣
TVBS新聞網