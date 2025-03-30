曼谷地震｜韓男團未取消活動坐頭等逃走累粉絲慘死　中國粉絲滯留

韓團BOYNEXTDOOR（HYBE旗下KOZ所屬）原定29日在曼谷開唱，但因大地震臨時取消。



不過事件卻造成脫粉潮，原因是他們第一時間並未公布取消活動，反而是自己迅速搭頭等艙「逃難」，大批未成年粉絲滯留在曼谷，甚至不少人至今還失聯或是已經發生意外過世，年紀只有16歲。

韓團BOYNEXTDOOR取消曼谷演唱會。（IG@BOYNEXTDOOR）

韓團BOYNEXTDOOR取消曼谷演唱會。（IG@BOYNEXTDOOR）

韓團BOYNEXTDOOR取消曼谷演唱會。（IG@BOYNEXTDOOR）

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BOYNEXTDOOR一出道就迅速走紅，這次在泰國的演出吸引來自中國大陸、台灣及韓國等各地的粉絲特別飛到曼谷，大地震卻打亂所有計畫，但也因為他們的歌迷年齡層偏小，有不少歌迷還是瞞著家人飛到曼谷，遇到天災也無力處理後續，造成很多粉絲至今還留在當地。

BOYNEXTDOOR「逃難」現身機場時，有粉絲對6名成員大喊「那我們怎麼辦啊」，他們卻絲毫沒有表情，有粉絲表示：

「真的愛錯人」

「粉絲的錢不是錢」

「冷漠到讓人心寒」



不過也有人認為，發生災情，第一時間顧及自身安全最重要，引發兩派論戰。

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