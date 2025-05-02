台北市幼稚園園長之子涉嫌性侵幼童226次　遭判28年8個月

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名幼童，並持有600多部被害人的性影像，一審認定他對其中6名女童下手，犯行達226次，判有期徒刑28年。高等法院二審加重改判28年8月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞，毛畯珅須入監服刑。



據此前台媒報道，受害者家長對於一審判決結果只判28年，非常感慨、憤怒，他們批評，等同一個受害女童平均判4.6年，完全不夠。



台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅涉嫌性侵。（翻攝聯合報）

台北市幼兒園園長之子涉嫌性侵女童 遭判1252年執行28年惹議

毛男現年約30歲，出身幼教世家，自己是大學社工系畢業。而本案判決指出，他2021年9月退伍後就在母親經營的幼兒園擔任教保員，別名「ADY哥哥」，在園內負責管理監視器、參與協助教學、照顧全園幼童之生活起居及於園內接送幼童之工作，另於午休時間兼任幼兒園兼營托嬰中心的托育人員。

但他工作不到1年、2022年7月間就出現疑似侵犯兒童的傳言，不過當時並無確實證據。直到2023年7月間，有女童向家長反映，稱毛男藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子就範，還命令被害女童不能告訴別人。家長緊急報警處理。

嫌犯否認性交承認：所有女童均有被他『摸』了

台媒《聯合報》此前報道，2023年幼兒園遭踢爆毛畯珅以講故事名義對多名女童下手性侵、猥褻，還拍下影片留存，檢方調查後認為被害人有6名女童，且毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，未能克盡其職，反而利用工作、職務上機會，性侵多名幼兒，惡性重大，依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，建請法院量處適當之刑。

一審台北地院審理後，認定毛男對6名幼童性侵、猥褻、拍下不雅照，其中有2名幼童更是分別遭侵犯100次以上，總計毛男共犯下219個罪名，一審總計判處刑度1252年，並定應執行有期徒刑28年。

高等法院審理期間，毛男坦承「所有女童均有被他『摸』了」，但他否認與女童們「性交」，僅承認犯下刑度較輕的「猥褻罪」。全案於今年初二審宣判，高院改認定他犯下226個罪名，刑度加總達1291年，定應執行有期徒刑28年8月。全案再上訴第三審，最高法院審理後，2日駁回上訴定讞。