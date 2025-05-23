台灣開放日本全齡牛肉進口

台灣衛生福利部食品藥物管理署5月22日公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，自即日起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，全面開放日本全牛齡牛肉進口。此舉意味著，台灣正式對日本牛肉採取與美國、加拿大同等的開放標準。



台媒《中央社》今（23）日報道，自2003年因應狂牛症疫情，台灣禁止疫區國家輸入牛肉，當時涵蓋美國、加拿大與日本等國。儘管2017年台灣有條件開放日本牛肉輸台，但仍限定為30月齡以下。隨後台灣在2021年及2023年相繼開放美國、加拿大全牛齡牛肉進口，日本則至此次修正才納入。

台灣食藥署表示，該修正案早於3月4日預告，為期60天的預告期已於5月5日屆滿，隨即公布正式內容並即日生效。修正內容包括牛肉及其產品進口應符合的條件，並依世界動物衛生組織（WOAH）風險評估標準進行調整。

牛肉是日本的標誌性農產品之一，圖為日本神戶牛肉。（VCG）

對於開放日本全齡牛肉進口的風險考量，台灣食藥署長姜至剛指出，相關風險分析非常完整，歷經書面審查與三次專家會議（分別在2019年、2020年與2021年召開），並於2022年10月與專家赴日實地查廠。「相關風險評估與實地查廠報告早已全部發布在食藥署網站，公開透明。」

他進一步表示，經風險評估分析換算，「每1億5000萬人口食用，僅1人有曝露風險」，強調日本自2009年以來已15年未發現新的狂牛症病例，且WOAH已將日本列為「風險可忽略」國家，所有牛齡與部位皆安全，均可貿易。

根據食藥署統計，台灣境內牛肉市場約9成為進口，其中2023年前三大進口來源國為美國（38%）、巴拉圭（26.6%）與澳洲（18.6%），日本則排在第六名，市佔僅約1.4%。