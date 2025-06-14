台中逢甲大學樹木倒塌壓死男學生　目擊者：過程僅一秒，來不及躲

台中市逢甲大學6月12日校園榕樹突然倒塌意外，23歲材料系碩一吳姓男學生被壓在樹下，脫困後已無呼吸心跳，送醫急救仍因傷重宣告不治，另有3名學生也遭刮傷。



吳姓男大生的女友當場目睹男友遭大樹壓到受困，當下試圖叫醒男友，但男友已無反應，吳姓男大生的父母吳姓男大生的父母因看過兒子傷勢，認為太過嚴重，後接受醫師建議，忍痛放棄急救。



事發後，不少學生也在現場點起蠟燭，並送上卡片和花束哀悼。台媒報道，有目擊者也指出，樹木倒下的過程「不到1秒」，根本來不及反應。



台中市逢甲大學6月12日校園榕樹突然倒塌意外。（翻攝台媒）

台中市逢甲大學6月12日校園榕樹突然倒塌意外。（翻攝台媒）

台中市消防局今下午5時3分獲報，逢甲大學內樹木倒塌，消防員到場發現為校園內一棵樹齡約60年的榕樹倒塌，造成4人受傷，其中一名男大生遭樹木壓到受困，消防員鋸開樹幹移走樹枝協助脫困，但救出後發現男大生已無呼吸心跳，並給予急救措施，送中港澄清醫院搶救。

有目擊學生在Dcard發文表示，當時自己在正前方幾十公尺處，親眼見大榕樹倒下來，「那棵樹從搖晃到倒下來，整個過程不到1秒」，倒下來的時間極短，根本不可能有人反應過來。

他發文指出，事發後第一時間他以為在作夢，「一顆那麼大、強壯的樹，瞬間連根拔起」。

該學生也稱，自己算是體育較好的學生，但就算是自己也沒把握能躲過，「如果你真的親眼所見，絕對不會說出這些話」，最後也希望死亡的吳姓同學安息。

消防人員獲報趕抵現場，連忙將樹枝、樹幹鋸開，但吳男脫困後已無呼吸心跳，經送醫搶救不治。（翻攝台媒）

澄清醫院中港分院急診室主治醫師陳冠宏說明，吳姓男大生到院時已無生命徵象，臉部與胸腔變形凹陷，骨盆及大腿均嚴重變形，胸腔也有大片瘀傷，頭、頸、胸腔、手腳也有多處撕裂傷等，懷疑有多處骨折、多重性外傷，研判急救效果不好。

陳冠宏說明，吳姓男大生的父母到醫院，院方請吳姓男大生父母到急救室看男大生急情況，並解釋吳姓男大生傷勢，女友也到場，希望男友能繼續急救。吳姓男大生的父母因看過兒子傷勢，認為太過嚴重，後接受醫師建議，忍痛放棄急救。