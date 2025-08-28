台灣大罷免後　賴清德不滿意度首度突破六成

台灣兩波大罷免投票落幕，31名國民黨立委都未罷免成功，民進黨也面臨打擊。賴清德正式宣布啟動內閣改組，而根據《美麗島電子報》民調，賴清德的不滿意度達到上任以來的新高，60.5％受訪民眾對其施政表現不滿意，僅31％滿意；對行政院長卓榮泰的施政表現，超過半數（53.1％）受訪民眾不滿意，僅不到三成（27.7％）滿意。



針對部會首長的施政表現，不滿意度最高的前三名，分別是經濟部長郭智輝（50.7％）、內政部長劉世芳（31.4％）、國防部長顧立雄（29％）。而這次新內閣改組名單，僅郭智輝一人下台。



針對「賴清德施政滿意度」，調查顯示，有31％滿意賴總統的執政表現，比7月下降3.6個百分點，其中，6.5％很滿意、24.5％還算滿意；另有60.5％不滿意，比7月增加3.9個百分點，其中，40.1％很不滿意、20.4％有點不滿意。

8月1日，賴清德召開 「因應美國對等關稅政策記者會」。（台灣總統府）

針對「賴清德信任度」，有36％信任賴總統，比7月略降1.2個百分點，其中，11.2％很信任、24.8％還算信任；另有55.1％不信任賴總統，比7月增加4.8個百分點，其中，36.1％很不信任、19％有點不信任。

針對「卓榮泰施政滿意度」，有27.7％滿意卓行政院長榮泰擔任閣揆的表現，比7月減少0.6個百分點，其中，5％很滿意、22.7％還算滿意；另有53.1%不滿意，比7月增加2.9個百分點，其中，32％很不滿意、21.1％有點不滿意，未明確回答的有19.2%。

大罷免失敗抓戰犯？民進黨團總召柯建銘成第一名

此外，台灣大罷免失敗，許多人把矛頭指向不斷失言的民進黨團總召柯建銘，據了解，近期民進黨內醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部，賴清德也強調黨團改選更符合社會期待。

此份調查也顯示，民眾對柯建銘的好感度降到只剩14.3％，反感度飆到68.5％，近半年大幅上升14.5個百分點。對於大罷免造成社會對立，民眾認為誰該負較大責任，柯建銘也以52％成為第一名，第二則是總統賴清德45.8％。

《美麗島電子報》這份調查，統計時間是今年8月25至27日，以電訪方式，調查全台灣22個縣市、年滿20歲的民眾，樣本規模1,080人。這也是在823第二波立委罷免及核三延役公投投票後，對政府施政表現的民調。