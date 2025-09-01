中國閱兵｜台政要出席名單曝光　旺旺集團受邀：去看祖國閱兵儀式

9月3日，北京即將舉行抗戰勝利80周年紀念活動及閱兵儀式。為強調「國共合作」取得全面勝利，國台辦此前曾表示，已邀請台灣同胞參加。雖然台灣陸委會表示，禁止退役將領與公職人員赴北京參加紀念活動，否則將進行處罰。不過，據台灣ETtoday報道，台灣方面仍有不少政界人士出席，包括國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典等。此外，台灣旺旺集團總經理蔡旺庭亦在微博發帖表示，他將到北京參加祖國的閱兵儀式。



據台灣ETtoday報道，根據台灣安全部門掌握情況，台灣方面，擬出席北京閱兵的政界人物，包括國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺，都是中常委以上的重要人士。

國民黨前主席洪秀柱與國台辦主任宋濤會面。（台灣聯合新聞網）

其他統派與政黨人士則包括：新黨主席吳成典與副主席李勝峯，率10餘名新黨黨員參加；另外，勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰，也擬率會員與眷屬共10餘人參加。

此外，台灣民間人士亦受邀參加閱兵。台灣旺旺集團總經理蔡旺庭就於8月31日在微博發文表示，「人生第一次參加祖國的閱兵儀式！ 」興奮稱「超級開心」，希望微博網民推薦他北京的吃喝玩樂。

今年5月，在第二屆海峽兩岸中華文化峰會上，蔡旺庭曾表示，「旺旺起源於中國台灣，發展於祖國大陸，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人，我們感恩祖國給予的各項支持。」