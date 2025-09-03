中國閱兵｜何永賢現場觀禮感自豪與光榮 曬6名女官員合照
撰文：林遠航
出版：更新：
抗戰勝利80周年的閱兵儀式今早（3日）在北京天安門舉行。特區代表團約360人赴京參與，全數15名局長離港觀禮。房屋局局長何永賢表示在社交平台表示，身處現場感到無比自豪與光榮，又上載了與其他四位女局長、特首辦主任葉文娟的合照。
房屋局局長何永賢在Facebook表示，她在北京當地閱兵時，看着國家「強而有力的軍隊、裝備，官兵步伐整齊、精神抖擻」，一遍遍高呼「正義必勝！和平必勝！人民必勝！」，令她作為中國人感到無比自豪與光榮。
何永賢又指，今日的和平得來不易，曾艱苦抗日14年的中國對此體會尤其深刻，又引述國家主席習近平提到，今天人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。
我們要銘記歷史，以古鑑今；緬懷先烈，傳承愛國精神；珍愛和平，共建和諧交流；開創未來，推動人類文明進步。香港作為內聯外通的重要角色，更要把握好這種精神。
