中國閱兵｜何永賢現場觀禮感自豪與光榮　曬6名女官員合照

抗戰勝利80周年的閱兵儀式今早（3日）在北京天安門舉行。特區代表團約360人赴京參與，全數15名局長離港觀禮。房屋局局長何永賢表示在社交平台表示，身處現場感到無比自豪與光榮，又上載了與其他四位女局長、特首辦主任葉文娟的合照。



9月3日，房屋局局長何永賢（左三）在北京觀賞抗戰勝利80周年的閱兵儀式。(左起）公務員事務局局長楊何蓓茵、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、何永賢、民政及青年事務局局長麥美娟、特首辦主任葉文娟和運輸及物流局局長陳美寶。（何永賢FB）

房屋局局長何永賢在Facebook表示，她在北京當地閱兵時，看着國家「強而有力的軍隊、裝備，官兵步伐整齊、精神抖擻」，一遍遍高呼「正義必勝！和平必勝！人民必勝！」，令她作為中國人感到無比自豪與光榮。

何永賢又指，今日的和平得來不易，曾艱苦抗日14年的中國對此體會尤其深刻，又引述國家主席習近平提到，今天人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

我們要銘記歷史，以古鑑今；緬懷先烈，傳承愛國精神；珍愛和平，共建和諧交流；開創未來，推動人類文明進步。香港作為內聯外通的重要角色，更要把握好這種精神。 房屋局局長何永賢

