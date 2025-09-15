北院重開羈押庭 柯文哲、應曉薇維持原金額交保
撰文：許祺安
更新：
前台北市長柯文哲涉入京華城收賄、圖利案，交保一周後再度面臨羈押審理。台北地院9月5日裁定7000萬元（新台幣，下同）交保，柯文哲於9月8日獲釋，但台灣高等法院12日撤銷原裁定，發回更裁，北院合議庭今（15）日上午重開羈押庭，再度裁定柯文哲、應曉薇交保，且維持原交保金額。
據《聯合報》消息，法院裁決出爐後，柯文哲於晚間7點5分步出法院，沿路頻頻與小草揮手、握手，小草也一直喊「阿北加油！我們永遠支持你」，之後柯文哲搭上車離去。
據此前報道，柯文哲指出7000萬元交保金過高，以年利率3%計算，每年利息約210萬元，相當於每月17萬5000元，遠超過他與妻子陳佩琪月退俸的三分之二。他呼籲法官重新斟酌，並抱怨長達一年的「知覺剝奪」使他有與世隔絕的感覺，手機與USB遭沒收，「什麼時候要還給我」。他還提到父母親的狀況，稱不希望自己心懷怨恨，強調「我很不喜歡恨人」，並重申「我希望我將來是台灣曼德拉，而不是伍子胥」。
