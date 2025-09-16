新西蘭媒體：中使館要求威靈頓維多利亞大學取消涉台研討會遭拒

據新西蘭媒體《新聞編輯室》（Newsroom）報導，中國駐新西蘭大使館曾要求威靈頓維多利亞大學取消「台灣脈動」（Taiwan Update）研討會，但遭到校方拒絕。台駐新西蘭代表歐江安於9月4日如期在研討會上發表演說，呼籲國際社會接納台灣參與聯合國體系及國際組織。



《新聞編輯室》以「中國外交人員針對涉及台灣活動向大學施壓」為題，揭露中國駐新西蘭大使館試圖阻止威靈頓維多利亞大學與澳洲國立大學聯合舉辦的「台灣脈動」研討會。該研討會旨在促進新西蘭民眾對台灣經濟、文化及安全議題的了解，受到當地熱烈歡迎。歐江安在開幕致詞中，呼籲支持台灣參與聯合國、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際機構。

中國大使館未回應《新聞編輯室》的相關提問。

台駐新西蘭代表歐江安。（Wikimedia Commons）

新西蘭外交貿易部一位不具名發言人向《新聞編輯室》表示，所有外國駐新西蘭使館均須遵守當地法律與規範，尊重學術自由與言論自由。台灣駐新西蘭代表處發言人亦強調，支持新西蘭學術機構的獨立性，認為大學有權探討任何議題。該發言人表示，此次研討會在威靈頓成功舉辦，顯示出新西蘭社會對台灣議題的關注與支持。

《新聞編輯室》指出，中國大使館對新西蘭學術界的施壓並非首次。2018年，奧克蘭大學因中國大使館干預，取消播放有關孔子學院爭議的紀錄片《假孔子之名》。2019年，奧克蘭科技大學迫於壓力取消六四天安門事件相關紀念活動；同年，中國大使館介入奧克蘭大學支持香港反修例運動的學生活動，引發中國留學生與支持香港民主的學生之間的衝突。