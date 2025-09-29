花蓮堰塞湖溢流增至18死　64歲男遺體頭七尋獲　女兒淚謝搜救人員

9月23日下午，颱風樺加沙引發花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷。今日（29日）第18具遺體在光復鄉加里洞花蓮溪河道旁尋獲，身分是失蹤的64歲蔡姓農場員工。



第18具遺體尋獲，身分是失蹤的64歲蔡姓農場員工。（中天新聞）

光復鄉災區目前百廢待舉。（中天新聞）

台媒報道，救災人員今早在花蓮溪、加里洞附近尋獲一具遺體，因浸泡泥水多日，外觀難以辨識，相驗後根據指紋訊息確認死者為64歲蔡姓農場員工。

死者女兒向搜救人員致謝。（中天新聞）

死者女兒在父親失蹤後每天都到現場焦急等候，痛失至親的她哽咽表示，今日恰巧是父親「頭七」，6天以來在等待時「心裡真的非常的煎熬」，但確認遺體的身分是父親時，反而心裡覺得很安定。

她也流淚致謝搜救人員，「真的很謝謝所有幫忙找他的所有人」、「可以帶爸爸回家了」。

截至目前，洪災已造成18人罹難，仍有6人失聯，包括佛祖街的黃姓砂石場老闆娘、陽明交通大學退休教授高銘盛、武昌街林姓夫妻、自強路高姓男子，加上從收容所離開的李姓男子。