台北捷運年輕人飛踢要求讓座阿婆：關愛座成為世代矛盾衝突舞台？

台北捷運車廂內今年7月已改名「優先座」的博愛座，近日又成為島內輿論焦點。這一回的爭議，源自一段影片：一名滿頭白髮、背著大包小包的老婦人，揮舞手中裝得鼓鼓的塑料袋，拍打一名坐在優先座上的年輕長髮男子。幾秒鐘後，她便被對方凌空一腳踹開，整個人摔倒在對面座椅上，還發出一聲「哎喲」。



明明有空位！阿婆堅持坐關愛座揮袋打人 遭年輕人起身｢一腳踢倒｣

+ 21

這不到一分鐘的過程，被旁人拍下上傳網絡，隨即在社交媒體上瘋傳，迅速引爆台灣輿論圈。

據台媒報道，事因73歲老婦疑似不滿長髮男坐在優先座，上前要求對方讓座，並用手上袋子撞擊年輕人的膝蓋。長髮男起初不理會，後與老婦爆發口角。影片畫面顯示，當時車廂內仍有空座位。

接下來的情節，就是老婦被長髮男踢飛。根據影片，長髮男踹老婦前，還語氣溫和地向鄰座民眾詢問，可否幫他拿手上的購物袋。

網傳影片顯示，長髮男起身踹老婦前，曾語氣溫和地拜託旁人幫忙拿手上的購物袋。（網絡圖片）

老婦摔坐在車廂對面的座椅上後，看得出滿臉驚恐，並嚷嚷說：「太可怕，叫警察，趕快叫警察。」長髮男則冷靜地向她說：「再來一次」，甚至用英文說：「You can try one more time（你可以再試一次）。」

老婦之後站在原地愣了一陣，直到一名老伯上前詢問後才稍微回過神來。她解釋，自己要坐優先座，是因為要掛手上拿的東西。隨後，她突然指向長髮男，並冒出一句：「原來他是男的啦。」

不到一秒，長髮男突然暴怒，並大聲地向老婦說：「你自己可以開車呀，為什麼你可以掛東西，我就是要坐這裡。」老婦則反駁：「這就是博愛座……我現在才知道他是很可怕的人。」她說完這句話後，便離開原地。

不是博爱，是搏鬥？

看來，就算博愛座已改名為優先座，仍然阻止不了紛爭的發生。台灣一些網民就調侃說：「搏鬥座的DNA改不了啊！」

在台灣，博愛座一直被外界貼上只有老弱婦孺才能坐的標籤，導致許多患有內疾或者身體不適的人不敢去坐，擔心會被所謂的「正義魔人」批判。若時運不佳，還會陷入糾紛。

例如，2023年2月，台鐵一名老婦要求學生讓出博愛座，對方讓座後老婦仍痛罵，學生下跪求饒。聯合新聞網報道稱，這名學生當時因為比賽相當疲倦，所以才在客滿的狀態下坐在無人的博愛座稍微補眠。

類似爭議不時登上台媒新聞版面。為避免爭議一再發生，台灣立法院7月三讀修正通過將博愛座改名為優先座，面向的群體由原本的老弱婦孺，改為有實際需求者。

不過，從這次的事件看來，名字雖然改了，一些人對有關座位的內涵、定義仍然堅持己見。

隨著事件被全台媒體鋪天蓋地地報道，加上社群平台的傳播效應，大眾討論的方向早已失焦，不僅把當事人的身份背景一一扒出，還把相關爭議上升到世代之爭。

鬧事曾婦被發現是通緝犯遭警方逮捕。（ＴＶＢＳ／民眾提供）

據中時新聞網、《自由時報》報道，被踹的老婦是通緝犯，曾犯下多起竊盜案。她因為被媒體曝光而被捕。不僅如此，報道引述台大地理系副教授洪廣冀說，她疑似是台灣最高學術殿堂中央研究院的「研討會達人」。洪廣冀稱，老婦十幾年前曾縱橫各研討會拿資料、吃點心，甚至有傳言她是考博士班升等未過的中研院研究員。

對此，中研院已站出來回應，稱老婦並非中研院研究人員，也非行政人員。

也有人在台灣年輕人經常瀏覽的Threads平台爆料，老婦經常在捷運惹事，包括曾要求坐在博愛座、懷孕30幾周的孕婦讓位。

至於踢人的長髮男，據ETtoday和《自由時報》報道，他是台灣第一學府台大高材生，前年才畢業，經常受邀參與精品活動。有眼尖網民稱，他在影片中拿著的提袋、身穿的洋裝、甚至包包，全是日本時尚品牌三宅一生的單品。

但這些並不是輿論真正關心的重點。不管老婦是不是通緝犯，長髮男是否出身名校，往更深一層看，這場優先座之爭，已超越個人背景，演變成世代關係的緊繃與價值觀的碰撞。

在Threads上，許多網民把長髮男這一腳，視為年輕人終於不再受老人壓迫的象徵，紛紛留言說：「踢得太好了」「每次在捷運都害怕被一些老人針對，這次有人代我們出氣了！」不過，有網民認為，就算是老婦先動手，但以牙還牙，以暴制暴，「真的比較好嗎？」也有人說，慶幸老婦沒事，萬一她有什麼三長兩短，後果可就要由長髮男承擔了。

厭老？世代之爭？

粉絲人數接近5萬人的醫師兼時事評論員沈政男，10月1日在臉書發文稱，這一腳正式揭開了台灣社會厭老時代的來臨。

他說，厭老言論在網絡上比比皆是，形成大規模集體運動則是表現在「取消博愛座」倡議；此倡議沒有完全成功，但執政者為了諂媚年輕人，就把博愛座改成了優先席，也把「老弱婦孺優先」幾個字刪掉，改成只要有需要就能坐。

「如此一來，昨天那位年輕人當然就認為，優先席跟其他位置沒什麼不同，於是明明車上還有其他一般空位，就是一定要坐優先席，而看在老婦人眼裡，以她對博愛座的長年認知來看，當然覺得難以忍受了，就好像看到有人亂丟煙蒂或隨地吐痰一樣。」

沈政男也在10月2日發文指出，是不是要有一個優先順序的定義與標準？否則，本來有老弱婦孺，被改成有需求都能坐，只會讓許多人，尤其是臉皮比較厚的人認為，只要我自認有需求，「我也能坐優先席？」

沈政男還提到，以前的社會，大家在意別人觀感，可以用公德心來呼籲，現在好多人只在意自己的權益。「在資源稀少的時候就需要官方訂出資源分配的客觀標準，才不會造成民眾爭搶，這是很簡單的行政原理，竟然沒人想到與談及。」

《聯合報》引述淡江大學運管系教授張勝雄稱，台灣已步入高齡化社會，車內同時可能有多名長輩上車，優先席數量有限；難道要這些長輩競爭「誰年紀大才能有位子坐」嗎？張勝雄也說，這是僧多粥少的狀況，政府應該要正視相關問題。

【延伸閱讀】台女剛做完手術坐關愛座「被大叔狂逼讓座」 一動作網民斥性騷擾（點圖放大閱讀）：

+ 12

也有觀點認為，如今不少台灣年輕人都覺得生活壓力很大，薪資停滯，買不起房子車子，卻還要在日常生活中不斷被要求禮讓。在他們眼裡，優先座已不僅僅是一個普通座位，而是代際不平等的縮影。

或許正因如此，每當有捷運衝突事件被曝光時，都會被輿論場無限放大。

然而，無論網絡上吵得多激烈，事件本身終究要拉到法律層面來討論，畢竟這是一個法治社會，不是誰大聲就有理。

從影片中可以清楚看到，老婦先動手打人，但長髮男飛踢的力道，是否超出了正當防衛的範圍？對此，臉書粉絲有25萬人的台灣律師蘇家宏發文說，「‘阿姨’趕你，並不代表你可以踢人」。

他解釋，刑法允許人在遭遇不法侵害時保護自己，這叫正當防衛。當老婦用袋子撞擊年輕人，雖然力道不大，但本質上已是對身體的侵害，年輕人確實有防衛的空間。但防衛必須符合必要性與相當性。

蘇家宏說：「簡單來說，就是要‘剛剛好能阻止攻擊’。然而用力將對方直接踹飛到對面座位上，顯然超過了必要程度，甚至可能造成傷害。在法律上，大多會被認定為‘防衛過當’，也就是不能主張踢人是‘正當防衛’，所以如果造成阿姨受傷害，阿姨對此提出刑事告訴的話，年輕人會需要負擔刑事責任。」

湊巧的是，新加坡近日也發生類似案件。據報道，9月30日社交媒體上流傳一段影片，一名女子將一名婦人踢倒在地，事發地點為新加坡管理大學。影片配文聲稱，打人女子是一名交換生，被打的女子是學校教職員。據稱，教職員「碰了」女學生，並扯了她頭髮，女學生隨後回以一記耳光並扯著對方頭髮把她踢倒在地。

新加坡警察部隊證實影片中踢人的21歲女子和被踢的61歲婦女，因涉及蓄意傷人和使用刑事暴力的罪行正協助警方調查。

總的來說，長髮男這一腳踢出的，不僅僅是一場捷運車廂衝突，更是曝露出優先座制度的模糊、世代關係的緊繃與矛盾，以及社會對暴力的態度。

優先座原本就是為了體貼弱勢群體而設計，如今卻變成衝突舞台。或許，社會需要思考的是，怎麼在規則、人與人尊重之間找到共識和平衡。