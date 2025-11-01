鄭麗文就任國民黨主席將改革　台評論家：屬於國民黨2.0時代到了

國民黨今日（1日）舉行第22屆第1次全國代表大會，完成新舊任黨主席的交接，鄭麗文接下國民黨主席之位。台灣時事評論家、精神科醫師沈政男表示，屬於「國民黨2.0」的時代到來了。



鄭麗文在就職演說中表示，要讓國民黨成為「獅群」、「台灣王者」，讓台灣重現善與正義。她還向台灣人民許諾，國民黨絕對會是捍衛民主自由、重創經濟奇蹟、開創百年兩岸和平，帶領台灣人最重要的政黨。在現場出席的前總統馬英九當場感動落淚。



國民黨主席選監小組召集人連勝文把當選證書交給新任黨主席鄭麗文。（翻攝中時電子報）

沈政男在Facebook發文表示，看了她的就職演說，「跟三十多年前在台大活動中心看到她，根本沒變！」，他稱讚她還是那麼充滿了政治能量，渾身都是理想與熱情，「然後講話慷慨激昂、抑揚頓挫，聲音與表情都散發光芒，好像隨時都在進行演講比賽。」

沈政男說，實在難以想像，國民黨會有這一天到來，「哪一天？真正徹底改革、脫胎換骨，屬於『國民黨2.0』的時代到來了！看到鄭麗文展現的救國救民、福國淑世的熱情與理想，我在想，當年的革命志士秋瑾，大概也是這等模樣吧！」

沈政男指出，鄭麗文重新詮釋國民黨的縮寫KMT三個字，賦予它們新的意義，而貫穿的主軸，實在抓得很好。

沈政男表示，鄭麗文提到了慈濟，把KMT三個字跟慈濟的志業與形象結合起來，「這實在是很巧妙的形象塑造與宣傳，她說，KMT的K代表Kind（善），Ｍ是Mindfulness（正念），T則是代表Team（團隊、眾生），講得實在太好。」

沈政男又指，「Mindfulness翻成正念沒錯，但不是正念邪念的意思，而是專注當下，這是心理治療的詞彙，正念二字，確實很適合當成國民黨的政黨理念。」

鄭麗文接下國民黨主席之位。（翻攝中天新聞網）

沈政男指出，國民黨，因為失去政權三次了，所以找來了新世代的黨主席，希望進行真正的改革。這就是民主的本質與真諦，「做不好，或做太久，就是要換人做看看！」

沈政男指出，「民進黨靠著意識形態與民粹操作，已經讓民主機制在台灣失靈了，這是台灣的危機。」

沈政男認為，鄭麗文能夠當選國民黨主席，大罷免是重要因素，它讓國民黨員與支持者知道，再不真正徹底改革，找回黨的力量，就要被綠營粗殘地團滅了，「國民黨改革與轉型，成為更強有力的政黨，當然是台灣之福。」