謝侑芯猝逝　經紀人批黃明志說法完全不符警方報告：你是否說謊？

台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯近日在馬來西亞一家酒店的浴缸猝逝。當地媒體報道指，在現場的大馬歌手黃明志疑似持有毒品被警方拘捕，初步尿檢結果顯示其對4種毒品成分呈陽性反應。



稍早之前黃明志發聲明強調自己沒有吸毒，而謝侑芯的經紀人Chris則發長文批評黃明志的聲明完全不符警方報告。



更多黃明志照片（Facebook@Namewee 黃明志）

+ 30

謝侑芯的經紀人Chris在2日晚上發文稱，我們原先被告知，謝侑芯的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。

Chris批評黃明志稱，「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨」。

Chris又稱，「我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。我對她的人格與品格深信不疑」。

Chris稱要向黃明志嚴正發問，「那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」

Chris又呼籲：「我們要求真相，我們要求正義。我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。」

「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

黃明志（IG@nameweephoto）

黃明志：我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品

黃明志稍早發聲明回應報道稱，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月」。

黃明志又稱，「對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。Ambulance 遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵… 」。

「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

黃明志初步尿檢結果顯示對4毒品陽性反應

據馬來西亞《光明日報》等2日報道，當地警方指出，黃明志初步尿檢結果顯示其尿檢對安非他命、甲基苯丙胺、氯胺酮及四氫大麻酚4種毒品成分呈陽性反應。

當地警方回應《光明日報》查詢時證實，黃明志捲入了台灣女網紅暴斃酒店房間的案件，不過女死者的死因仍不明朗，仍在等待進一步檢驗。

黃明志經紀人：黃本人已全力配合司法調查

黃明志經紀人同日回應稱：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

黃明志（IG@nameweephoto）