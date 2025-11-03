黃明志｜法醫稱謝侑芯年輕猝逝非常詭異　看屍斑可知死後是否被移

台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯近日在馬來西亞一家酒店的浴缸猝逝。在現場的大馬歌手黃明志疑似持有毒品被警方拘捕，初步尿檢結果顯示其對4種毒品成分呈陽性反應。



台灣著名法醫高大成分析稱，以謝侑芯的年紀，若過去沒有特殊病史，突然猝逝讓他覺得非常詭異，直指「有蹊蹺」。



「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

更多黃明志照片（Facebook@Namewee 黃明志）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，謝侑芯的經紀人曾表示，案發後聯繫大馬警方，試圖想釐清謝侑芯離世真相，原先被告知謝侑芯是「心臟驟停」。

高大成稱，藥物引發的心律不整是年輕女性突然死亡常見的原因之一。當毒品進入體內，心跳可能急遽加快，導致心室顫動，最終造成心臟驟停。此外，長期吸毒者的血管容易發炎、變脆，甚至爆裂；若是注射類毒品，還可能導致血管栓塞與腦中風。他指出，這在法醫學上都相當常見，尤其在混合使用多種藥物的情況下，更容易出現致命併發症。

高大成強調：「我們常常在法醫學上常常講的就是，年輕無緣無故死亡，絕對有原因，沒有一個人，會那麼運氣不好，沒有原因突然死掉，這不可能，又沒有中邪又沒有鬼附身，怎麼會突然死亡，對不對？」

台灣著名法醫高大成。（視頻截圖）

高大成也質疑馬來西亞警方查案順序相當詭異，竟然是黃明志的毒品反應檢驗報告先出爐。一般在台灣來說，通常都是「先知道死者吃了什麼，再去驗和她在一起的人」。

有報道指，警方懷疑謝侑芯的遺體曾遭搬動。高大成指出，透過屍斑的位置，有機會看出屍體是否死後被移動。

高大成稱，舉例來說，人若仰躺死亡，屍斑會逐漸沉積在背部，若後來被搬動，變成死者趴地，若屍斑仍留在背側，就能推測屍體是死後被搬動。但若是人在停止生命跡象就被挪移他處，且是用抱的方式，那就未必能看出。只是多半在命案現場，兇手常用拉的方式挪動屍體，那就可從地面拖痕、皮膚摩擦傷等細節發現端倪。

據早前報道，吉隆坡總警長拿督法迪爾指，警方對黃明志進行尿檢，顯示他對安非他命、氯胺酮、大麻及冰毒均呈陽性反應，於是被警方延扣2天，並於10月24日將他提控上庭。

警方證實2人在酒店度過一晚：沒有任何強姦成分

金馬警區主任沙札里助理總監表示，事發時警方到場調查，證實女死者和黃明志已在酒店客房度過一晚。根據現場痕跡來看，沒有任何強姦成分，因此警方不援引性侵犯罪名調查。

另一方面，沙札里透露，女死者的解剖報告尚未出爐，至於其體內是否含有毒品成分，也需等待化驗結果才能斷定。

黃明志（IG@nameweephoto）

黃明志：我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品

黃明志稍早發聲明回應報道稱，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月」。

黃明志又稱，「對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。Ambulance 遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵… 」。

