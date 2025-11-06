太子集團︱每年辦遊艇派對內幕曝光　總務長做「淫媒」供高層選妃

柬埔寨太子集團首腦陳志等人遭美國聯邦檢察官起訴並被美國財政部制裁後，台北地檢署11月4日指揮檢警調兵分47路搜索台北101大樓內的「天旭公司」等5家太子集團在台據點，拘提太子集團董事長陳志在台灣的親信王昱棠、人資主管辜淑雯，以及被美國公告制裁的3名台女黃婕、施亭宇、王蕾絢等25人到案。台灣警方也扣押總值45.27億元新台幣的豪宅、超跑與銀行帳戶等，全案將朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。



另外，檢警查出，天旭公司的「總務長」李守禮實際上是太子集團主席陳志、特助李添的「性服務提供者」，經查，李守禮曾任北市龍亨酒店幹部，有人脈資源提供大量正妹供應太子集團高層開派對、犒賞招待政商貴賓使用。



台媒《ETtoday東森新聞雲》報道指出，太子集團歷年都會舉辦「層峰派對」，李守禮負責物色台灣酒店正妹、網紅、小模出國提供性交易，陳志曾經大手筆買下3艘豪華遊艇在東南亞海域，召開3天2夜的遊艇派對。

報道指出，數年前李添曾看上台灣某位姿色頗佳的酒店妹，當場豪擲新台幣300萬現金求包養，結果盡職的下屬李守禮幫忙殺價到每月100萬元包養，另外李添、陳志等人覺得台灣女性「溫柔服務又好」，李添頗好漁色，每年均斥資百萬透過李守禮包養台灣年輕女性。

調查局搜索犯嫌購入的豪宅和平大苑。（聯合報）

台灣警方專案小組掌握太子集團除在全球經營詐騙據點外，也在台灣設立包含撰寫境外線上賭博介面，在101大樓承租2層樓設立「天旭國際」，及位於內湖區商辦，專責賭客客服企業「顥玥數位」兩家網路博弈公司，兩公司涉助集團進行贓款洗白。台灣刑事局這波行動查扣兩企業相關銀行帳戶60個，攔下資金約新台幣2.45億。

警方行動拘提王姓公司負責人等11人到案，傳喚約談關係人25人到案，並查扣名車11部、電腦主機62臺、新台幣13萬6,000元、汽車行照30本、車鑰匙25支、門禁卡3張等贓證物，警訊後依涉犯組織犯罪，洗錢防制法、詐騙等罪嫌移送，檢察官複訊後聲押王姓公司負責人、性媒介李守禮、司機邱子恩等人。

檢警調查並在10月27日裁定凍結太子集團名下財產，其中包含周杰倫定居的和平大苑豪宅共11戶，車位48個，根據實價登錄市價超過新台幣38億，並查扣26輛各式名車。

據了解，太子集團遭美國司法部公訴新聞曝光後，太子集團主席陳志透過助理李添下令台灣管理豪車的專屬司機邱子恩找二手車商變賣豪車換現，其中包含新車價超過4千萬的勞斯萊斯幻影稀有豪車，及另輛法拉利超跑賣給內湖的劉姓車商、另輛豐田Toyota Alphard保母車則賤賣105萬給高雄二手車商，兩名二手車車商也因協助太子集團脫產遭檢警約談。