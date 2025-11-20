中國大陸取消赴日機票50萬張　台官員：盼台灣赴日觀光人數能超越

中日關係緊張，中國對日本祭出一連串政策與禁令，包括呼籲中國人不要去日本旅遊，一名資深航空分析師指出，中國航空公司已有約49.1萬張飛往日本的機票被取消，創下自2020年初以來最大規模的退改紀錄。



據日本政府觀光局統計，截至今年10月，訪日觀光客最多來自中國大陸，共820萬人次；第二名則是韓國觀光客，約766萬人次；第三名則是台灣觀光客563萬人次，第四名則是香港約202萬人次。



台灣外長林佳龍今日（20日）表示，台灣支持高市早苗的硬派政策與戰略，「問題在中國」，呼籲台灣人赴日旅遊、購買日本產品，並打卡分享日本美食等，以實際行動支持日本，「我們來衝一下！」，他稱，「期待年底前台灣赴日觀光客能超越中國（大陸）遊客。」



據日本政府觀光局統計，截至今年10月，訪日觀光客最多來自中國大陸。（南阿蘇鉄道官網）

民進黨王定宇近日在立法院質詢時詢問林佳龍，台灣外交部對於日本、高市內閣這件事的態度是什麼？林佳龍表示，高市早苗的發言是一件事；有人不高興，要怎麼處理，避免升高衝突是另一件事；而台灣對日本的支持，又是另一件事。

他指出，日本是基於自己國家利益，尤其安全部分來發言，包括不管是政策、法令或聲明內提到，「台灣有事就是日本有事」，也是日美安保有事，當中涉及美國角色，不是日本單方面行為。

林佳龍稱，「我們要好好的去管理中國（大陸），我們跟美日菲、理念相近國家要好好的管理，避免中國（大陸）擦槍走火」，他表示，「我們是支持高市早苗首相她的政策，她的硬派政策、戰略」，以及對於第一島鏈，包括台海、東海、南海相關的立場。

林佳龍提到，日本此時最需要台灣人對他的支持，也請台灣人以實際行動表達對高市早苗政策的支持，多到日本觀光旅遊，「現在應該是好季節」，並多購買日本產品來表達台日友好。

林佳龍更稱，除了去日本觀光旅遊、購買日本產品外，如果吃跟日本有關的餐飲，也可以上網打卡，「用行動表示對日本的支持，大家發揮創意」。

林佳龍預期，台灣今年去日本旅遊的人會創歷史新高，「我們來衝一下！」用旅遊人數表達對高市早苗首相與政府的支持，相信到年底時，今年到日本旅遊的台灣觀光客可以大於中國大陸觀光客人數，「我也相信應該會達到目標」。

不過據日本政府觀光局統計資料，截至今年10月，中國大陸訪日觀光人次為8,203,100排名第一，台灣則以5,632,600排名居於第四，觀光人次差距超過250萬。