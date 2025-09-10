王力宏傳有新歡！與王母極親熱「低胸長髮女」被起底　曾參加選美

撰文：ETtoday
49歲金曲歌王王力宏和前妻李靚蕾離婚3年多，感情狀況仍備受關注。

他近來忙著在大陸巡演，有網友發現他近期的演唱會慶功宴上，出現一名戴著眼鏡的長髮女子，穿一襲低胸洋裝展露曼妙身材，還熱情拉著王力宏媽媽唱跳熱舞，絲毫不避諱鏡頭，看起來與王家人相當熟悉，因此不少網友猜測，是否是王力宏的新歡。

王力宏演唱會慶功宴上，一名穿低胸洋裝的長髮女子熱情拉著王媽媽唱跳熱舞，被猜測是王力宏的新歡。（微博圖片）

點圖放大看更多慶功宴上的情形及該神秘美女的正面照：

該名女子也被網友挖出身份，是名在小紅書擁有8萬多粉絲的網紅，疑似曾在美國留學，又錄取上海交通大學，還參加過選美比賽。

她在小紅書分享自己參加王力宏慶功宴影片，還寫：

力宏的爸爸媽媽超可愛的，和王爸爸王媽媽跳舞。

更大讚王爸王媽培養了三個優秀的學霸兒子。

對此，王力宏經紀人楊文傑澄清，畫面是演唱會慶功宴現場：

那位女士是合作方的女友。二哥向來喜歡在收工後和大家一起玩音樂、讓來賓都能盡興。懇請外界停止無根據的猜測，這種不實揣測會給合作方帶來很大困擾，還請大家尊重事實。

否認是新歡。

有指該女子與王力宏前妻長得極相似　點圖放大看李靚蕾照片：

