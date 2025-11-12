王力宏新女友？瘋傳與身材傲人長髮女貼身合照　女方開腔回應緋聞

【王力宏】黃瑋昕（Haezee）相隔三年推出全新創作專輯《UNLOCKED》，11月10日黃瑋昕舉辦聽歌會，辦詞曲創作和製作的她親自解鎖專輯內容，她也開心分享說：「新專輯希望帶給大家不同以往的歌曲，能展現更多元的音樂樣貌。」



而去年她因參加商演，跟王力宏、潘瑋柏、陳立農一起拍照，火辣的身材，加上跟王力宏貼在一起，被傳出是新女友，對此，她也澄清此事。

王力宏網傳新戀情的緋聞對象（左二），她身材火辣，與王力宏緊貼合照。（haezeeofficial@IG）

黃瑋昕跟王力宏貼著 被傳是女友親自解釋

黃瑋昕去年參加貴州「宜刻音雄聯盟超級演唱會」，事後跟王力宏、潘瑋柏、陳立農拍照，由於她穿著白色上衣，豐滿的胸前，手還貼著王力宏身體，親密的狀態，被質疑是王力宏女友，她笑說看到新聞時，覺得很無厘頭：

因為照片角度，那邊很窄，我是向前傾，所以看起來像貼著。

她解釋當天現場很多人，只是吃到最後聚集拍一張照，他坦言這張新作品有給王力宏聽過，〈我為未知活著〉這首歌剛開始轉音短短就下來，結果王力宏給她建議，認為這樣澎派的旋律，會有點可惜，應該讓唱法有點起伏，才讓她對於歌曲詮釋有另一個角度。

黃瑋昕也以透視裝造型亮麗現身，並演唱充滿節奏感的〈PROVE〉，加上她胸部非常豐滿，製造話題性，她大方的表示身體是漂亮的東西，藝術跟露會有一線之差，她很喜歡那個美感，認為身體也是人的一部分，音樂跟身體是一體的，她需要身體去呈現，所以不怕被貼標籤。

不過維持身材卻是她辛苦的地方，透過飲食跟運動，更忌口最愛的麻辣鍋，她笑說：「我今天才吃兩顆茶葉蛋，連水都只喝一點點。」

聽歌會上還聽了〈懂事得可以〉、〈猜不透愛你的理由〉、〈我為未知活著〉，跟不同製作人合作，她不諱言自己很難搞，尤其是作品：「會要全部打掉重新做，想要改到最好，會花很多時間去調細節，錄音也是一直重新錄，製作人Elin說：『還是要不要換別人做』，不過最後結果兩人都說Good job。」

