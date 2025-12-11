太子集團｜涉用香港公司買4艘豪華遊艇洗錢　港負責人67萬元交保

據台媒報道，台檢方追查太子集團跨國洗錢案，發現太子集團除了涉嫌用博弈跟詐騙贓款在台買房購車，太子集團更曾以香港公司名義買了4艘豪華遊艇，長期停靠在基隆八斗子碼頭，檢方懷疑表面上為供集團幹部、成員玩樂，實際恐涉及洗錢金流；另外太子集團透過管理顧問公司轉交現金，支付中國籍高階幹部在台開銷。



台灣檢方12月10日發動第4波搜索，拘提6名涉案人士，其中香港公司的負責人吳宜家原以新台幣600萬交保（約合港幣150萬），但因籌不出錢降保為新台幣270萬（約合港幣67萬），管理遊艇的香港博高公司在台設立的玄古管理顧問公司負責人王俊國涉犯洗錢等罪，12月11日凌晨向法院聲請羈押禁見，法院下午裁准。

香港博高公司的備位董事、吳宜家的丈夫，同樣遭到檢方調查，訊後諭知新台幣100萬元（約合港幣25萬元）交保，黃姓遊艇船長新台幣80萬元（約合港幣20萬元）交保，負責管理遊艇的傅姓行政人員則是新台幣60萬（約合港幣15萬元）元交保。

太子集團案第4波搜索，拘提玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。（圖／記者楊佩琪攝）

據了解，太子集團透過香港公司購入4艘豪華遊艇，原本停放在基隆八斗子碼頭，但隨著洗錢案曝光，4艘遊艇中已有3艘相繼駛離基隆，最後一艘也在今年年初撤離。台媒稱，這4艘豪華遊艇自2017年至2025年間多次停泊基隆港，主要供太子集團成員舉辦私密派對及娛樂活動。據悉，曾有一場聚會由陳志親自到場迎賓，現場還有旗袍女郎助興，規模相當奢華。

新加坡警方10月31日公布沒收多個與華人詐騙集團主腦陳志及太子集團相關的資產，包括一艘遊艇。（新加坡警方圖片）

負責管理遊艇的原本是柬埔寨籍吳逸先，但在新冠疫情後吳逸先未再入境台灣，4艘遊艇的管理事務遂由吳逸先的姊姊台灣籍的吳宜家接手。

檢方調查顯示，香港公司負責人吳宜家原籍中國大陸，後嫁給香港博高公司備位董事吳柏毅並來台定居；她的弟弟吳逸先過去也曾持有中國籍，後轉籍柬埔寨，在太子集團中負責遊艇管理，是陳志高度倚重的成員。

消息指出，吳逸先除購入遊艇外，也添購多輛高價車款，其中一台平治 (Mercedes-Benz，又稱賓士、奔馳) 稱為提供給吳宜家的女兒使用，讓外甥女能以豪車通勤上課。另一方面，檢方亦查出太子集團在台架設地下匯兌網絡，由玄古管理顧問公司王俊國掌控金流。每當陳志或負責管理台灣業務的中國籍高層李添赴台消費娛樂，所有開銷都由王俊國以現金支付。