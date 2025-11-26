太子集團陳志調查｜比特幣礦場主腦　欲帶賭博手機遊戲股來港上市

遭英美制裁、經營詐騙園區的柬埔寨太子集團及其首腦陳志，此前已曝光控制三間香港上市公司。《香港01》調查發現，負責處理太子集團在老撾比特幣挖礦場的魏前江（WEI Qianjiang），早於2017年就開始部署，將重慶手機遊戲公司「隆訊科技」帶到香港公開招股上市（IPO），並到陳志控股的致浩達（1707）出任獨立非執董。但2020年上市前夕，公司因經營賭博遊戲、向空殼公司轉移4.3億元人民幣非法資金，而遭公安查封，多名負責人同年底判囚，太子集團欲操控第四間香港上市公司的計劃觸礁。

陳志目前仍是八間內地公司股東；魏前江仍擔任一間香港公司的董事。



太子集團旗下的Warp Data，在老撾和美國設有挖礦礦場，遭美國制裁。圖為Warp Data此前發布在美國的招聘廣告。（Warp Data Technology US）

老撾Warp礦場美國德州設子公司

美國財政部將魏前江（WEI Qianjiang）列入制裁名單，稱他有中國、柬埔寨、瓦努瓦圖護照。美國指控他負責監督太子集團跨國犯罪組織中，在老撾的比特幣挖礦公司「Warp Data Technology Lao Sole Co」。

美國起訴書指，Warp Data在老撾的總部，以及設於美國德州的子公司，挖掘所得的「乾淨」比特幣，會與犯罪所得的「黑錢」加密貨幣混合，繼而「洗白」。

Warp Data洗錢環節，還包括擔當地下錢莊角色的香港空殼公司「興承有限公司」（Hing Seng Limited）。陳志集團被指控於2022年11月至2023年3月，四個月內將6,000萬美元（4.68億港元）從香港的「興承」轉移到老撾的「Warp Data」。「興承」亦用於支付太子集團高層配偶的款項，購買勞力士手錶和畢卡索名畫等。

魏前江擔任重慶曲速創投（Warp Capital）合伙人，以及隆訊科技創辦人。（曲速創投公眾號）

魏前江重慶建創投、手遊公司

不過《香港01》調查發現，原來Warp Data主腦魏前江與香港的淵源，遠超美國制裁及起訴文件公開的規模。

2014年，魏前江在重慶成立「重慶創投」以及「隆訊科技」，前者投資資訊科技、遊戲等多間公司，後者開發手機遊戲，一年以後生意已有聲有色。

《重慶晚報》報道，「隆訊科技」開發的一款3D手機遊戲，單是新加坡的海外代理權就賣出2,000萬元人民幣。他也是「重慶曲速無限股權投資基金」（Warp Venture）的股東，該公司另一位股東就是陳志。

重慶隆訊科技，原計劃以手機遊戲股份概念，到香港上市集資。（成都商報紅星新聞）

2017年計劃來港上市

2017年，魏前江在香港成立「隆訊科技」（Loncent Techonology）同名公司，以中國護照和重慶地址登記；2018年出任陳志絕對控股的香港上市公司「致浩達」（1707）的獨立非執行董事；2020年開曼群島（Cayman Islands）註冊「隆訊科技」登記香港營業地點。

一條龍標準操作，就是計劃將「隆訊科技」帶到香港公開招股上市（IPO），讓只有廣播電視大學大專學歷的魏前江，推到港股主席的位置，原計劃在2020年底招股。

2021年1月8日，《成都商報》報道，重慶隆訊科技為賭博手機遊戲做推廣，被罰款1.4億元人民幣，公司上市前倒閉，百名員工被遣散。（成都商報）

推廣賭博遊戲 向30空殼公司支付4.3億元

不過就在2020年7月，「隆訊科技」正着手上市前的審計工作，多名公司高層被河南警方拘捕調查，案件在同年年底審結。

翻查內地法院判決書，「隆訊」在內地推廣賭博手機遊戲，並向30多間空殼公司支付逾4.3億元人民幣的資金，隆訊公司及多名高層，「幫助信息網絡犯罪活動罪」罪成，多名高層判監或緩刑，隆訊及子公司合共罰款1.4億元人民幣。

隆訊科技原來的辦公大樓，位於重慶市兩江新區。（成都商報紅星新聞）

高層判刑 魏前江「另案處理」

內地法院判決書點名魏前江是隆訊的老闆、法定代表人，而此前其操控的另一間公司，亦因遊戲涉賭被客戶堵門，並指魏前江「另案處理」。一般內地判決書指「另案處理」，即指該名疑犯在逃，未緝拿歸案。

「隆訊科技」遭查封定罪後，來港上市計劃觸礁，陳志操控第四間香港上市公司的計劃落空。不過魏前江在香港腳步並無停下。

魏前江曾任重慶市工商業聯合會、重慶市總商會代表。他曾在公司的新聞稿中，發布證件相片。（曲速創投公眾號）

魏前江曾登上重慶晨報旗下雜誌《渝商》封面。（曲速創投公眾號）

香港再設空殼公司 未知具體用途

2020年魏前江在香港開設「Merak Technology (Hong Kong) Limited」，擔任董事，此時他的登記資料，已變成柬埔寨護照和地址，公司股東是開曼群島的同名公司，至2025年6月撤銷註冊，未知該公司的具體業務。

而香港的「隆訊科技控股有限公司」（Loncent Techonology (Holdings) Limited），魏前江擔任董事至2024年，就將股份和董事轉至孫曉楠。孫曾為重慶隆訊的CEO，在內地被判監兩年，他上訴獲改判一年半、緩刑兩年。

魏前江（右）、孫曉楠（左）同涉「隆訊科技」的案件，孫曉楠罪成被判監，刑期上訴得直改判緩刑。（曲速創投宣傳片）

陳志仍任八內地公司股東

魏前江目前還是「重慶曲速無限股權投資基金」佔股三成的股東，陳志佔股七成。以此公司的人員查冊，陳志目前擔任這八間中國內地公司的股東，曾經出資或任職的公司就更多。

2018年1月17日，柬埔寨太子地產董事長陳志，向柬埔寨國家總署贈送13輛汽車，協助警方維護治安。（柬中時報）

太子集團陳志調查｜比特幣礦場主腦 欲帶賭博手機遊戲股來港上市

