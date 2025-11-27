太子集團陳志調查｜2014年曾在曼谷遭綁架 警長涉案疑點重重
撰文：李穎霖 勞顯亮
出版：更新：
太子集團主席陳志被指經營詐騙園區及洗黑錢等犯罪活動，多年來活躍於東南亞國家，原來他在2014年曾於泰國被綁架，綁匪起初更稱手持中國拘捕令，其後勒索1億泰銖（2,500萬港元）。
不過，綁匪最後無收贖金就釋放陳志，陳志回泰後亦拒絕當地警方保護。他被美、英制裁後，泰國傳媒重提事件，並認為案件仍有疑點。
太子集團陳志調查｜01記者解說第二集 上市失敗、黑吃黑、被綁架太子集團陳志調查｜被制裁公司股東涉澳門酒業 為香港持牌放債人太子集團陳志調查｜比特幣礦場主腦 欲帶賭博手機遊戲股來港上市太子集團陳志調查｜台灣新加坡同遭「黑吃黑」 事主均涉香港生意
據泰國新聞通訊社（TNAMCOT）、《泰國國民報》（The Nation Thailand）、Thai Enquirer報道，2014年11月10日，當時27歲的陳志，用柬埔寨護照和旅遊簽證入境泰國。
一日後即11月11日，他在水門區的酒店外，被一輛黑色運動型私家車和數輛電單車攔截，有人持聲稱是中國發出的拘捕令，並將陳志強行押上車。
11月13日，陳志的中國籍朋友向泰國警方報案，稱陳志是地產、貿易商人，事發時遭三至四名自稱是警察的泰國人帶走，之後綁匪聯絡要求支付1億泰銖（按當時匯率約2,500萬港元）贖金。
不過，泰國警方及傳媒都認為，報案人不願意提供詳細資訊，更在被拍攝時與傳媒發生衝突。泰媒指，當地警方曾懷疑事件是中國黑幫間的衝突或有人設局。
根據當時報道，陳志的親友曾答應支付1,600萬泰銖（約400萬港元），但綁匪並沒有前往收錢，反而將陳志載到泰、柬邊境釋放。泰國警方在14日深夜通報已尋回陳志，但他返泰作證時，拒絕泰國警方保護，指只需要柬埔寨的朋友照顧他。
陳志被尋回一周後，泰國警方拘捕一名當時45歲的警長，指他涉綁架案。該警長於2016年被判監10年。
陳志被美、英制裁後，泰國傳媒再次報道這宗11年前的綁架案，並指案件仍有疑團未解。
太子集團陳志調查｜01記者解說第二集 上市失敗、黑吃黑、被綁架太子集團陳志調查｜01偵查記者解說八篇重磅報道 揭香港關鍵角色太子集團陳志調查｜被制裁公司股東涉澳門酒業 為香港持牌放債人太子集團陳志調查｜比特幣礦場主腦 欲帶賭博手機遊戲股來港上市太子集團陳志調查｜台灣新加坡同遭「黑吃黑」 事主均涉香港生意太子集團陳志調查｜2014年曾在曼谷遭綁架 警長涉案疑點重重太子集團陳志調查｜關聯公司擁市值30億尖沙咀商廈 經營證券保險太子集團陳志調查｜藉香港洗黑錢九年 先購十億豪宅再控上市公司太子集團陳志調查｜瑞典文件揭操控全球最大雪茄商 與洗米華有關太子集團陳志調查｜涉黑客案逃柬變電騙梟雄 公安專案組佈網五年太子集團陳志調查｜70億全球狂買豪宅商廈 新加坡淡馬錫急澄清太子集團陳志調查｜管黑錢CFO控第三間上市公司 購億元星洲豪宅太子集團陳志調查｜星台韓偵查凍結存款 香港警方證監無正面回應太子集團陳志調查｜帕勞搭上崩牙駒中間人 租鄰近美國雷達無人島