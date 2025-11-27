太子集團陳志調查｜2014年曾在曼谷遭綁架　警長涉案疑點重重

太子集團主席陳志被指經營詐騙園區及洗黑錢等犯罪活動，多年來活躍於東南亞國家，原來他在2014年曾於泰國被綁架，綁匪起初更稱手持中國拘捕令，其後勒索1億泰銖（2,500萬港元）。

不過，綁匪最後無收贖金就釋放陳志，陳志回泰後亦拒絕當地警方保護。他被美、英制裁後，泰國傳媒重提事件，並認為案件仍有疑點。



2014年，陳志被指在泰國曼谷水門區酒店外，被人攔截及強行押上車。（泰國新聞通訊社）

據泰國新聞通訊社（TNAMCOT）、《泰國國民報》（The Nation Thailand）、Thai Enquirer報道，2014年11月10日，當時27歲的陳志，用柬埔寨護照和旅遊簽證入境泰國。

一日後即11月11日，他在水門區的酒店外，被一輛黑色運動型私家車和數輛電單車攔截，有人持聲稱是中國發出的拘捕令，並將陳志強行押上車。

2014年，泰國警方調查綁架案時展示的陳志照片。（泰國新聞通訊社）

11月13日，陳志的中國籍朋友向泰國警方報案，稱陳志是地產、貿易商人，事發時遭三至四名自稱是警察的泰國人帶走，之後綁匪聯絡要求支付1億泰銖（按當時匯率約2,500萬港元）贖金。

不過，泰國警方及傳媒都認為，報案人不願意提供詳細資訊，更在被拍攝時與傳媒發生衝突。泰媒指，當地警方曾懷疑事件是中國黑幫間的衝突或有人設局。

2014年，泰國警方調查綁架案時展示的陳志的護照，及閉路電視照片。（泰國新聞通訊社）

根據當時報道，陳志的親友曾答應支付1,600萬泰銖（約400萬港元），但綁匪並沒有前往收錢，反而將陳志載到泰、柬邊境釋放。泰國警方在14日深夜通報已尋回陳志，但他返泰作證時，拒絕泰國警方保護，指只需要柬埔寨的朋友照顧他。

陳志被尋回一周後，泰國警方拘捕一名當時45歲的警長，指他涉綁架案。該警長於2016年被判監10年。

陳志被美、英制裁後，泰國傳媒再次報道這宗11年前的綁架案，並指案件仍有疑團未解。

2014年11月，陳志在泰國曼谷遭綁架。泰國警方拘捕一名當時45歲的警長，指他涉綁架案。該警長於2016年被判監10年。（泰國報章）

