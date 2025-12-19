男子台北車站丟煙霧彈後闖中山誠品隨機斬人　9傷4命危｜持續更新

台北車站今日（19日）傍晚17時30分左右發生攻擊事件，台北車站M7、M8出口附近遭一名身著黑衣黑褲帶防毒面具的嫌犯連續投擲五、六顆煙霧彈，導致現場瀰漫濃煙、惡臭，一名57歲男子疑似因阻止嫌犯被利刃刺背，送院搶救中。



該名嫌犯隨後逃竄至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈，接著闖入誠品南西店並持長刀隨機斬人。台媒報道指，目前共累計9人受傷，其中4人命危。



嫌犯做案以後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，目前已無生命跡象，被送往馬偕醫院搶救。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。據了解，目前台灣警方掌握資訊，嫌犯27歲，是一名台灣籍通緝犯。



該名嫌犯逃竄至捷運中山站，闖入誠品南西店並持長刀砍人，目前累計至少5人受傷，其中3人傷勢嚴重，血流一地，現場畫面曝光。（翻攝《ETtoday東森新聞雲》）

該名嫌犯逃竄至捷運中山站，闖入誠品南西店並持長刀砍人，目前累計至少5人受傷，其中3人傷勢嚴重，血流一地，現場畫面曝光。（翻攝《ETtoday東森新聞雲》）

中山站民眾倉皇逃竄 有人躲進倉庫避難

多名民眾在threads等平台表示，誠品南西店內疑有男子持刀，現場一度出現煙味，民眾聽聞「有人拿刀」後驚慌逃離，部分人員躲進倉庫避難，現場氣氛緊張。

目擊者指出，攻擊位置一度傳出在不同樓層，相關情況仍待釐清。台灣警方已趕抵現場處理，並呼籲民眾暫時遠離相關區域。當時在誠品四樓的員工表示，聽到尖叫聲，接著就看到嫌犯持刀闖入，許多人驚惶的躲入倉庫中。

稍早該名嫌犯逃竄至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈。

稍早該名嫌犯逃竄至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈。（影片截圖）

稍早該名嫌犯逃竄至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈。（影片截圖）

據此前報道，台北車站下午17時許M7、M8出口驚傳遭人連續丟擲多顆煙霧彈，現場冒出大量濃煙，刺鼻氣味瀰漫。嫌犯當時身著黑衣帶著黑色面具和一個大行李箱，投擲共五、六顆的煙霧彈。

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，該名57歲男子疑為阻止嫌犯丟煙霧彈遭，遭嫌犯以利器從背後攻擊，左手臂出現大面積血跡，倒地後一度失去生命跡象。

救護人員緊急施以急救並送醫搶救。目擊者指出，現場一片混亂，濃煙與尖叫聲交織，警方已封鎖現場並調閱監視器釐清案情，詳細事發經過仍待進一步調查。