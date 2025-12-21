張文原始大屠殺計劃曝光 意外遭57歲男捨身制止 一箱汽油彈誤燃
台灣台北19日發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。台媒報道，警方調查發現張文存有「殺人計劃」文件，原本要使用一整箱汽油彈展開更大規模屠殺，因在台北車站被見義勇為的57歲余姓男子阻止，才未能執行原始計劃。余男慘被猛刺多刀重傷身亡，但也由於他的義舉，讓整件事件的可能死傷的人數減少大半。
台灣警方調查指，在張文的平板電腦與雲端資料存有「殺人計劃」文件，包括規劃犯案流程，研究如何縱火與殺人，進而網購煙霧彈及刀具，詳細製作殺人犯案時間、地點、表格，要先丟煙霧彈後才斬人，手法非常縝密。
警方指，殺人計劃中提及，張文原想在台北車站丟擲汽油彈縱火，並朝四方丟擲煙霧彈，趁亂隨機斬殺路人，才再轉往南京西路捷運中山站一帶的商圈以同樣模式殺人。
張文在實際執行時，他在台北車站丟了煙霧彈，接著正要打開拖著裝滿汽油彈的行李箱準備開始縱火時，遇上57歲余姓男子捨命衝上阻止，行李箱意外燃燒，他難以將汽油彈取出，讓張文的「丟汽油彈、隨機攻擊路人」無法實行，才偽裝成路人逃逸。
至於余男也因此慘被張文猛刺多刀重傷身亡，但也由於他的義舉，讓整件事件的可能死傷的人數減少大半。
