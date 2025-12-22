台媒稱「海鯤號」海測未達標　外籍顧問拒登艦　台船：與事實不符

台灣首艘自製潛艦「海鯤號」自2023年下水後，其測試過程爭議不斷。近日，有台媒披露稱，海鯤號因液壓系統等關鍵設備多次故障，導致美、英等外籍技術顧問因安全疑慮拒絕登船進行海測。

台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司）於12月21日下午發文否認違反安全規範，強調測試均依專業評估執行，並無「因未達安全標準而拒絕上船」一事。



據此前報道，台軍首艘自行研發的潛艦「海鯤號」（舷號711）於2023年9月28日在台灣高雄下水，美媒引述專家報道曾指出，海鯤號能配備美製Mk-48重型魚雷，讓台灣有能力直接威脅解放軍海軍。

美媒：台產「海鯤軍艦」搭美製Mk-48重型魚雷 成解放軍新威脅

台灣首艘自製防禦型潛艦「海鯤號」。（台灣總統府）

近日，有爆料人士向台灣《鏡報》指出，海鯤號潛艦在泊港測試時即發生液壓系統出現問題，負責的外國廠商一直未能解決，但台灣海軍司令部直接要求台船公司「以最低安全標準」出海測試，台船最後被迫在柴電主機未完成併聯的情況下，第一次出海完全以電瓶電力，所以僅2個小時即返航；第二次出海即發生X型尾舵的液壓失效，艦上官兵用手動的方式才保住海鯤號潛艦。

海鯤號11月28日出海進行第5次浮航測試。(台船公司)

爆料人士指出，外籍監造、技協都知道海鯤號液壓問題，因此兩次海測都不敢上船出海。即使X型尾舵液壓失效問題已修復，但外籍技術顧問仍因安全疑慮拒絕登船出海測試。

海鯤艦駛出高雄港。（聯合報）

台灣海軍前司令黃曙光與台船前董事長鄭文隆曾對外宣示，會隨同海鯤號進行潛航測試；但兩人離職後，隨後接任的台灣海軍司令唐華、蔣正國與台船董事長黃正弘、陳政宏都表達「潛艦測試不會上船」，更讓潛艦的安全性遭質疑。

2024年2月27日，台灣自製潛艦「海鯤號」進入泊港測試（HAT）最後階段，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。（聯合報）

對於爆料者的指控，台船公司於21日下午發文稱，原型艦歷次海上測試均依既定程序與安全規範，測試條件與風險評估均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，指稱海軍「以最低安全標準」執行海測與事實不符。

台灣海軍強調，各階段海測外籍監造技協及裝備廠家，亦均按測試程序書及項目需要，綜合考量空間限制及裝備專業分工，共同出海測試及調校，無所指「因未達安全標準而拒絕上船」情事。