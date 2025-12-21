57歲男英勇阻張文點汽油彈被刺死　台北：立紀念牌發148萬撫恤金

台北19日發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。其中57歲男子余家昶在台北車站挺身而出，踢了張文一腳使其失去平衡，阻止張文引燃汽油彈，但也因此被刺死。



台北市長蔣萬安宣布將在台北車站設置紀念牌，並提供600萬元新台幣（約148萬港幣）撫恤金，以表彰這位英勇犧牲的平民英雄。



57歲男子余家昶在台北車站挺身而出，阻止張文行兇。（影片截圖）

張文在台北車站丟煙霧彈時，身旁拖著裝滿汽油彈的行李箱。（影片截圖）

張文攜帶的一整箱汽油彈意外燃燒。（影片截圖）

台媒報道，事發當時，57歲的余家昶正在台北車站出口，第一時間察覺到異樣，發現張文企圖點燃汽油彈時，余家昶果斷踢了張文一腳，使張文失去平衡，無法完成引燃汽油彈的動作，保護了現場其他民眾的安全。

在阻止張文後，余家昶因被刺了一刀，傷勢嚴重，轉身逃離但途中不支倒地。儘管醫護人員全力搶救，仍未能挽回其性命。

余家昶遭到張文長約30厘米的雙面開鋒長刀攻擊。檢警初步相驗結果顯示，余家昶的致命傷位於左肩，刀刃貫穿左側肺葉直達左心房。

報道指，余家昶家住桃園，平日在桃園和台北之間往返通勤，案發當天他原本只是如往常下班準備回家，卻意外遇上張文犯案，毅然選擇上前阻止。

張文在台北車站丟煙霧彈。（中天新聞）

妻子：丈夫平日為人正直富正義感

余家昶的妻子表示，丈夫平日為人正直、富有正義感，遇到不公不義之事常選擇站出來。

台媒報道，在相識多年的好友眼中，余家昶是一位有魅力又熱心助人的人，是大家心中值得依靠的存在。好友認為，余家昶的義行應該被宣揚並永遠被記住。

蔣萬安：提供600萬新台幣撫恤金

台北市市長蔣萬安表示，台北市政府將為余家昶頒發褒揚狀，協助申請入祀忠烈祠，並在台北車站設置紀念牌，肯定余家昶英勇的付出。除了保險理賠的500萬元新台幣外，根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，台北市政府將提供600萬元新台幣的撫恤金。

義舉令行李箱意外燃燒 死傷人數大減

據早前報道，台灣警方調查指，張文的殺人計劃中提及，張文原想在台北車站丟擲汽油彈縱火，並朝四方丟擲煙霧彈，趁亂隨機斬殺路人，才再轉往南京西路捷運中山站一帶的商圈以同樣模式殺人。

但張文遇上余家昶捨命衝上阻止，行李箱意外燃燒，他難以將汽油彈取出，讓張文的「丟汽油彈、隨機攻擊路人」無法實行，才偽裝成路人逃逸。由於余家昶的義舉，讓整件事件的可能死傷的人數減少大半。

張文正面照。（網上圖片）

張文和同學出遊。（網上圖片）

