台北斬人｜張文共準備35汽油彈24煙霧彈13把刀　5度變裝方便逃脫

台北19日發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。當地警方調查指張文犯案前縝密規劃，包括事前勘查地形、將藏匿處由租屋處轉移至附近旅館，大量囤放汽油彈、煙霧彈、刀具等犯案工具，犯案時更5度變裝。



張文在台北車站丟煙霧彈時，身旁拖著裝滿汽油彈的行李箱。（影片截圖）

張文在台北車站丟煙霧彈後，裝成路人逃逸。（影片截圖）

事前準備35個汽油彈、24個煙霧彈、13把刀具

綜合台媒報道指，警方在張文的平板電腦與雲端資料存有「殺人計劃」文件，包括規劃犯案流程，研究如何縱火與殺人，進而網購煙霧彈及刀具，詳細製作殺人犯案時間、地點、表格，手法非常縝密。

警方調查指，張文事前共準備35個汽油彈、24個煙霧彈、13把刀具，但犯案時僅攜帶並使用其中一小部分，其餘仍留在旅館套房內，顯示其完成19日行動後，可能打算脫離現場，不排除還計劃下一場更大規模的罪案。

張文攜帶的一整箱汽油彈意外燃燒。（影片截圖）

變裝5次掩人耳目

警方指，張文從19日下午3點多在中山區縱火，一直到在捷運中山站及誠品南西店一帶犯案後墮亡，期間共變裝5次，企圖在犯案過程中不斷更換外觀，藉此在人群中逃脫。

張文作案時頻繁變換電單車、YouBike（單車）等交通工具，而之所以在事前選擇在捷運中山站附近的旅館投宿，也是因為方便就近執行計劃。

案情顯示，張文在台北車站施襲後迅速變裝混入人群離開，返回旅館補充武器，隨後轉往人潮更多的捷運中山站外及誠品南西店一帶犯案。

警方指，若張文打算犯案後尋死，理應一次帶足所有武器並全數使用，但他明顯保留大量「彈藥」，顯示仍有後續行動規劃。

張文正面照。（網上圖片）

台北連環斬人事發經過及更多《香港01》現場直擊獨家畫面▼▼▼