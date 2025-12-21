台北斬人｜張文共準備35汽油彈24煙霧彈13把刀 5度變裝方便逃脫
撰文：朱加樟
出版：更新：
台北19日發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。當地警方調查指張文犯案前縝密規劃，包括事前勘查地形、將藏匿處由租屋處轉移至附近旅館，大量囤放汽油彈、煙霧彈、刀具等犯案工具，犯案時更5度變裝。
事前準備35個汽油彈、24個煙霧彈、13把刀具
綜合台媒報道指，警方在張文的平板電腦與雲端資料存有「殺人計劃」文件，包括規劃犯案流程，研究如何縱火與殺人，進而網購煙霧彈及刀具，詳細製作殺人犯案時間、地點、表格，手法非常縝密。
警方調查指，張文事前共準備35個汽油彈、24個煙霧彈、13把刀具，但犯案時僅攜帶並使用其中一小部分，其餘仍留在旅館套房內，顯示其完成19日行動後，可能打算脫離現場，不排除還計劃下一場更大規模的罪案。
變裝5次掩人耳目
警方指，張文從19日下午3點多在中山區縱火，一直到在捷運中山站及誠品南西店一帶犯案後墮亡，期間共變裝5次，企圖在犯案過程中不斷更換外觀，藉此在人群中逃脫。
張文作案時頻繁變換電單車、YouBike（單車）等交通工具，而之所以在事前選擇在捷運中山站附近的旅館投宿，也是因為方便就近執行計劃。
案情顯示，張文在台北車站施襲後迅速變裝混入人群離開，返回旅館補充武器，隨後轉往人潮更多的捷運中山站外及誠品南西店一帶犯案。
警方指，若張文打算犯案後尋死，理應一次帶足所有武器並全數使用，但他明顯保留大量「彈藥」，顯示仍有後續行動規劃。
台北連環斬人事發經過及更多《香港01》現場直擊獨家畫面▼▼▼
+14
法醫稱張文刀刀瞄準要害：手法專業想｢一刀斃命｣ 墮樓因逃跑失誤張文原始大屠殺計劃曝光 意外遭57歲男捨身制止 一箱汽油彈誤燃台北斬人｜張文正面照曝光 同學：他性格孤僻但熱心腸台北斬人｜兇手張文墮樓亡 學者循多點分析：他不想死台北斬人｜1傷者為HIV感染者 台疾管署成立專案「暴露後預防」台北斬人｜嫌犯電腦曾搜｢隨機殺人｣瀏覽鄭捷新聞 犯案動機仍未明