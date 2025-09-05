女星爆電視台淫狼惡行　控「姦完想做返朋友」　貼多張嫌疑人照片

台灣女演員江祖平為相識的女性「大特」發聲，2025年8月2日連發6篇文，醞釀揭發電視台某男真面目，此人對大特下藥性侵並拍裸照。（編按：江祖平持續發文，現已認了受害者「大特」其實就是她本人，並揚言要對男方提告。）



江祖平深夜不停工，今接連將男方馬賽克的臉秀出，其中一張有「SET」字樣，疑為三立員工，指他25歲已經辭職：

希望他最後歸宿是牢房。

江祖平放上電視台某男照。（Threads@ping0130）

江祖平仔Threads平台上曝光涉事男性的照片（Threads@ping0130）

江祖平再次提醒不認錯的涉事男性（Threads@ping0130）

涉事某男還與江祖平通話（Instagram@ping0130）

江祖平怒說：

先給你面子，知道我完全被你封鎖，再不覺得有錯，誠心道歉，只能不馬賽克了。

她也以即影即有相機自拍，網友不停提醒「也要注意自身安全」，礙於台灣個人私隱法例，她只是曝光該男局部照，問：「誰認得牠？」但又矛盾表示：

很想把所有事實發出來，但除了被威脅，還不想傷害另一位女演員，煩！

看來還有另一人涉入其中。

江祖平（IG@ping0130）

一連串發文，看得出江祖平擔心和猶豫，但仍提醒「看幕後花絮看得到牠哦」，暗喻此男是八點檔工作人員，之後也放上該男跟一家人慶生歡樂照片，以及棚內她跟江國賓對戲照片，充滿了各種暗示，相信只要是在其中工作的人，應該都了解她指的是誰。

江祖平2周前發文為某「大特」出頭，對方遭電視台體制內男性下藥性侵並拍裸照，今日再連發6篇文，充滿了猶豫、無力和氣憤的複雜心情，她表示已給對方機會，不是離職就沒事，是該公布名字和真相了，最後則怒吼：

用完了！姦完了，就說希望退回朋友？你真他Ｘ的以為世界繞著你轉嗎！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】