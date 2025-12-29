圍台軍演｜台軍監控解放軍動態　賴清德：不升高衝突、不挑起爭端

12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊海空組織「正義使命-2025」演習，並將此行動定調為對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。



賴清德今日在台灣防務部門Facebook貼文下回應解放軍圍台軍演稱，「不會升高衝突、不挑起爭端」。



解放軍東部戰區發言人施毅表示，本次軍演重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

解放軍東部戰區、中國軍號等亦於今日發布多條軍演現場影片，展現殲擊機、轟炸機等空中編隊起飛，軍艦編隊實彈射擊，以及地面導彈發射等畫面，並公布解放軍無人機視角下的台北101大廈、台北大巨蛋等地標建築。

台防務部門則通過Facebook發貼文及影片表示，台軍嚴密監控解放軍動態，並釋出對解放軍殲擊機、軍艦的監控影片，以及台軍起飛等畫面。賴清德則於晚間在該帖文下留言稱，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心，同時表示「不會升高衝突、不挑起爭端」，望台灣民眾給海巡、台軍支持。

鄭麗文斥賴清德：將台灣推向兵兇戰危

此外，國民黨主席鄭麗文今日在接受台灣節目《千秋萬世》專訪時，直斥「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉」。鄭麗文稱，民進黨只要下架反核、「台獨」兩個神主牌，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平的曙光，產業不用擔心缺電，馬上就有未來。

同時，鄭麗文直言，賴清德一直不斷地試圖去挑釁，踩紅線的邊界，民進黨錯誤的兩岸政策，就是將台灣推向兵兇戰危、讓國際社會高度焦慮的原因。「他狠了心、鐵了心，就是要把這條絕路、死路走到底，更連累了2300萬台灣人民，是非常悲哀的事情。」