太子集團案涉提供帕勞場地洗錢　台灣退休軍官交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出台灣退休軍官石濱芳在帛琉（（Palau，帕勞）當台商期間，提供場地給太子作為洗錢水房。



1月1日台灣指揮調查局發動第5波搜索，拘提石濱芳與處理帛琉水房業務的江友志共7人到案，訊後依洗錢等罪命石男120萬元（新台幣，下同，約合30萬港幣）、江男20萬元交保，均限制出境出海。



台灣退休軍官石濱芳在帛琉當台商期間，提供場地給太子作為洗錢水房。（翻攝台媒）

值得關注的是，此前柬埔寨太子集團首腦陳志遭英美制裁，制裁名單有太平洋島國帕勞（Palau）的公司和數名與之相關的當地華人，包括帕勞華僑華人聯合會副會長王國丹（WANG Guodan）。美國指控王國丹協助陳志的公司，獲得帕勞一個無人島長達99年的租約，這個島靠近美國的關鍵雷達設施。

王國丹更曾幫昔日澳門黑社會頭目「崩牙駒」尹國駒，牽線會見帕勞總統，一度被帕勞列為「不受歡迎外國人」。尹國駒因在柬埔寨、緬甸、東帝汶經營詐騙園區，早已被美國制裁，亦多次被聯合國報告點名。

太子集團陳志調查｜帕勞搭上崩牙駒中間人 租鄰近美國雷達無人島

台媒報道，石濱芳以校級軍官退伍後，轉當台商赴帕勞發展水上旅遊業，2019年新冠肺炎期間，旅遊業發展受衝擊，石濱芳涉提供旅業場地作為「詐欺水房」，供太子集團位於帛琉的度假村經營博弈產業，由江友志與石濱芳接洽場地使用，或協助中國大陸核心幹部到帛琉旅遊玩樂。

2022年初，圖為柬埔寨太子集團主席陳志（左）與柬埔寨前總理洪森（右）舉行會面。（太子集團領英網站）

據了解，帕勞司法部早在2023年間就向調查局求助，指太子集團以合法掩護非法，在帕勞從事詐騙、博弈水房，調查局指派多名調查官前往清查金流，除掌握集團主席陳志身分，也確認帕勞已成為太子集團洗錢據點之一。

台灣檢方已經發動五波搜索

美英兩國2025年聯手制裁太子集團並起訴陳志後，台北地檢署自11月起發動5波搜索，迄今累計羈押8人獲准，同時查扣11戶「和平大苑」豪宅、34輛超跑與豪車，因車輛保管不易且會減損價值，預計1月6日全數變價拍賣。

這些豪車多數都是太子集團陸籍幹部李添所持有，且是透過在台特助劉純妤、林昱妏出面購買。