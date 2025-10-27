太子集團陳志調查｜帕勞搭上崩牙駒中間人　租鄰近美國雷達無人島

因經營詐騙園區的柬埔寨太子集團首腦陳志遭英美制裁，制裁名單有太平洋島國帕勞（Palau）的公司和數名與之相關的當地華人，包括帕勞華僑華人聯合會副會長王國丹（WANG Guodan）。美國指控王國丹協助陳志的公司，獲得帕勞一個無人島長達99年的租約，這個島靠近美國的關鍵雷達設施。

王國丹更曾幫昔日澳門黑社會頭目「崩牙駒」尹國駒，牽線會見帕勞總統，一度被帕勞列為「不受歡迎外國人」。尹國駒因在柬埔寨、緬甸、東帝汶經營詐騙園區，早已被美國制裁，亦多次被聯合國報告點名。



2017年4月，柬埔寨太子集團董事長陳志，視察柬埔寨西港塔基島項目。（太子集團新聞稿圖片）

100萬美元租無人島99年

帕勞（Palau）的台灣譯名為「帛琉」，1999年與台北建交、與北京斷交至今。

美國指控太子集團跨國犯罪組織，利用帕勞的公司Grand Legend International Asset Management Group，用100萬美元（約780萬港元），租下該國北部的無人島恩蓋爾貝拉斯島（Ngerbelas）99年。

帕勞（Palau），台灣譯「帛琉」，是太平洋島國。（OCCRP）

陳志持股 董事王國丹

這個島面積8.6公頃，大約是維園的45%，靠近美國關鍵雷達設施，太子集團計劃在島上興建賭場和酒店。最新的衛星圖截至2023年，未見有大型建築物。

自由亞洲電台（RFA）查冊確認，王國丹曾是Grand Legend的董事，陳志持股37.5%，公司的註冊地址，就是王國丹經營的酒店。她亦在制裁名單中。

帕勞（Palau）北部的無人島恩蓋爾貝拉斯島（Ngerbelas），為圖中右方較大的島嶼。此為2023年5月衛星圖。（Google Earth）

2018年已設詐騙中心

總部設於荷蘭阿姆斯特丹的「有組織犯罪和貪腐報道項目」（Organized Crime and Corruption Reporting Project / OCCRP），在全球多個地區有派駐調查記者，該機構2022年發布調查報道，2018至2019年大批中國年輕人抵達帕勞，在破舊建築中做跨境網絡賭博和電訊詐騙，當地警方搗破後發現，背後與前黑幫頭目尹國駒有關。

2018年10月6日，綽號「崩牙駒」的尹國駒，在帕勞獲時任總統雷蒙傑索（Thomas Remengesau）接見。（新聞稿資料圖片）

王國丹為崩牙駒與總統牽線

綽號「崩牙駒」的尹國駒，曾在2018年宣傳，到帕勞成立「洪門經濟特區」，發行加密貨幣「洪幣」，與當時帕勞總統雷蒙傑索（Thomas Remengesau）會面。

OCCRP報道指，尹國駒是在王國丹的安排下，與總統見面，希望在靠近美國雷達設施的土地開設賭場。

2019年9月28日，帕勞華僑華人聯合總會會長田行、常務副會長王國丹（WANG Guodan），獲邀出席全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、港澳辦、台辦、中國僑聯，在人民大會堂舉行的國慶70周年招待會。（新聞稿圖片）

出席北京國慶酒會

王國丹英文名Rose Wang，1977年出生，在帕勞生活20多年。OCCRP報道指她一直遊說帕勞與台灣斷交。2019年她曾獲邀到北京出席國慶70周年招待會。

王國丹在2022年被帕勞政府列為「不受歡迎外國人」（undesirable alien），原因就是幫尹國駒牽線搭橋。她曾回應自由亞洲電台（RFA），表示已經上訴成功，繼續留在當地經營酒店和餐廳，又說不認識陳志和尹國駒。

2020年美國財政部已制裁尹國駒，指控他涉及販毒、非法賭博、詐騙及人口販賣，制裁名單包括香港註冊、緬甸苗瓦迪（妙瓦底）開設詐騙園區的東美投資集團，帕勞的「帕勞中國洪門文化協會」，以及柬埔寨註冊的「世界洪門歷史文化協會」。

尹國駒（崩牙駒）於2020年2月，在緬甸出席東美集團活動。（網上圖片）

《香港01》記者去過「東美投資集團」在旺角的註冊地址，又發現尹國駒當時的妻子徐冉冉（又名徐小雪），2019年因偽造文書、持有不同名字的護照，被帕勞禁止入境。

聯合國報告多次點名尹國駒，指他與柬埔寨、緬甸的詐騙園區有關，更蔓延至東帝汶。

2012年12月1日尹國駒（綽號崩牙駒）從澳門路環監獄出獄，吸引大批媒體追訪，尹國駒乘車離開。（Getty Images）

柬埔寨太子集團旗下的太子寰宇地產，有列出金邊、西港、帕勞（帛琉）等地的項目。其中「金運科技產業園」，被指是詐騙園區，涉人口販賣和禁錮虐待。（太子寰宇地產網站圖片）

