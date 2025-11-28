宏福苑火災︱譏似「無限城、放煙花」　疑台灣網友新言論再捱轟

香港大埔區宏福苑大火上升到至少128死、逾70傷，還有一名消防員殉職。不料，有台灣專頁看到火災照片後，竟戲稱畫面像是動畫《鬼滅之刃》中的無限城，引發眾怒，事後，專頁刪文道歉，卻又因為一句「退一步海闊天空」遭二度炎上。



Threads專頁「XT─台灣專屬社群情報站」自稱是一名台灣學生，平時分享國外爆紅趣事，有近萬人追蹤，但偶爾夾雜對台批評、兩岸話題評論。昨日，社群上轉傳宏福苑大火現場照片，該專頁在下方留言「無限城？」立即點燃香港網友怒火，連許多台灣網友都看不下去，留言被灌爆。

大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）

他二度道歉並表示「各退一步」、「退一步海闊天空」：

眼見眾怒難平，專頁先是發文道歉，坦言這樣的比喻真的很白目：「已經死了很多人，我不應該開這種玩笑。」但話鋒一轉，又怪異地強調：「身為一個有一定粉絲數台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。」隨後，又二度發文指出：

持續攻擊對誰都沒好處，希望大家各退一步……退一步海闊天空。

結果此言一出立刻又被炎上。許多網友紛紛砲轟：

「退一步你Ｏ啦，自己做錯還在檢討別人」

「你現在是在檢討罵你的香港人嗎」

「已經檢舉這個帳號了，不用謝」

「把重大災難拿來開玩笑是你自己做的事，現在被說兩句就開始大家不要吵了、這樣對誰都不好，講得好像你是受害者一樣！」



大埔宏福苑奪命火救助多日情況及更多相關照片（慎入）：

其中，有網友起底，發現該專頁是今年7月才開通的新帳號，X上顯示帳號位置在日本神奈川，卻利用VPN假裝位置在台灣。

另外，專頁IG帳號是用日本電話註冊，還曾留言自稱「我是中國台北人」，讓網友懷疑身份不單純：「有人利用災難在分化台港關係。」

有網友分析指當事人或是冒充台灣人。（Threads截圖）

