台網紅館長直播稱要「斬首賴清德」　台灣檢方確定提起公訴

去年（2025）年10月台灣知名網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，突然語出驚人直呼「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發台灣社會譁然。



對此，台灣刑事局直播後隔日下午緊急報請新北地檢署指揮偵辦，館長被檢警傳喚訊問，並諭知新台幣15萬元交保。今日(1月9日)全案偵結，新北地檢署依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。



台灣檢方起訴指出，陳之漢在2025年10月5日晚間9時許，於「館長惡名昭彰」YouTube頻道，以以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12 年」之標題直播。

期間陳之漢直言，「那如果明講，選甚麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27年就甭選了，你叫他們表態，表甚麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」、、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等語，暗示支持武力犯臺，復發表「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊」等語。

台灣檢方稱，陳之漢刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對臺斬首行動」，衍伸為將賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，經多名觀眾報警，而查悉上情。

檢方認為，陳之漢將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將總統頭顱砍下之具體犯罪行為，顯已逸脫「中共計畫對臺武統」、「斬首行動」等一般社會大眾所認知之範圍，且既明確表達「把賴清德的狗頭斬下來」等語，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。

起訴書中提到，「國家元首工作處所或所到處所，時常有諸多人潮聚集，若陳於該場所攻擊國家元首，即有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，該訊息一旦為公眾所知悉，勢必造成公眾恐慌」，加上有10份民眾的檢舉文，亦已構成恐嚇公安無疑。因此依涉犯刑法第151條之恐嚇公眾、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。