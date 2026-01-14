傳台美關稅將降至15%與日韓一致　鄭麗文怒批：關稅談判完全黑箱

據《紐約時報》此前報道，台灣與特朗普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%。對此，國民黨主席鄭麗文痛批，關稅談判已經超過1年的時間，從頭到尾都是黑箱的，「我們真的很可憐啊」。



鄭麗文於1月13日上午赴蔣經國頭寮謁陵時接受台媒採訪，被問及台美關稅問題時，她表示「所謂關稅談判已經超過1年的時間了吧」，從頭到尾都是黑箱的，沒有任何訊息，直言「我們真的很可憐啊」，只能從國際媒體、八卦消息、小道消息窺探一二。

蔣經國逝世38周年，國民黨主席鄭麗文前往桃園謁陵時接受台媒採訪。（中時新聞網）

據此前報道，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將從20%降至與日韓相同的15%，而台積電則承諾在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。

鄭麗文批評，關稅談判過程中不但沒有向台灣社會報告，也沒有向立法院報告，更沒有和台灣所有會被衝擊的相關產業來討論、說明、溝通。

2025年10月17日，英偉達（NVIDIA，又譯輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳參觀台積電位於鳳凰城的半導體工廠，慶祝首片在美國本土生產的英偉達Blackwell晶圓，並稱「這只是開始」。（英偉達官網）

她稱，台灣社會都被蒙在鼓裏不得而知，「我真的很懷疑我們還是民主自由的社會嗎？」質問到底是怎麼跟美方談的，彼此中間折衝妥協又是什麼？此外，鄭麗文還質疑，《紐約時報》披露的是否就是最後訊息，並指目前為止也沒有聽到任何來自政府官方的訊息，要如何監督、如何因應、如何準備？

民眾黨主席黃國昌訪美，拜會貿易代表署、國務院、AIT、戰爭部，並於14日返台。（民眾黨臉書）

鄭麗文稱，身為最大在野黨要如何保護台灣產業，如何因應嚴峻挑戰，「我們也是在一個完全黑箱狀態裏」，這是非常令人遺憾的事情。