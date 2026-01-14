賴清德或複製尹錫悅路線？鄭麗文質疑給野黨扣帽子幾乎如出一轍

2024年底，韓國前總統尹錫悅突然深夜宣布全國緊急戒嚴令，之後在國會制衡下宣告無效，檢方更在今年1月13日向法院請求對尹錫悅判處死刑，引發國際輿論關注。在台灣，國民黨主席鄭麗文14日主持國民黨中常會時，質疑賴清德會不會鋌而走險，複製尹錫悅的路線，並指身為最大在野黨，國民黨須分秒必爭備戰，因為台灣的民主很可能一夕之間化為烏有，而這不是危言聳聽。



鄭麗文表示，當初尹錫悅以「在野黨是親北韓勢力，破壞韓國自由民主」、「在野黨在國會擋下預算，癱瘓中央政府」等理由發動戒嚴，而賴清德上任以來一天到晚在說立法院擋預算、杯葛中央政府，每天都在給在野黨扣紅帽子，「有沒有感覺非常熟悉？這跟台灣幾乎如出一轍」。她認為，在韓國說在野黨是親北韓勢力，在台灣就說是「親共」勢力，兩者一模一樣。

1月1日，賴清德、蕭美琴出席2026年元旦府前升旗典禮。（台灣總統府）

鄭麗文進一步稱，依賴清德的性格，如此偏執、沒有底線，當時尹錫悅為了要發動戒嚴，甚至教唆軍方透過行動挑釁北韓，意圖造成兩韓軍事衝突和矛盾，這些都是在韓國法院揭露的事實，台灣難道不該因此產生強烈警惕？她質疑賴會否鋌而走險，當民意支持度長期低迷且無法翻盤，會不會複製尹錫悅的路線？並質問為什麼要一天到晚要製造兩岸兵兇戰危，不斷進行各種可能挑釁？

最後，鄭麗文表示民間輿論非常擔心賴清德會不會在未來某天以一模一樣的理由和手法來剝奪台灣的民主政治和正常選舉，看到韓國怵目驚心的前例，身為台灣最大在野黨必須警惕，有責任維護台海和平與台灣的民主政治自由。

