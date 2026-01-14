韓國檢方要求判處尹錫悅死刑　下月19日宣判

韓國前總統尹錫悅因2024年12月發動緊急戒嚴而涉嫌觸犯「內亂罪」一案，韓國負責調查緊急戒嚴事件的特別檢察組，1月13日晚要求法庭判處尹錫悅死刑。法庭於14日凌晨宣布，2月19日進行一審宣判。



2025年6月28日，韓國首爾，圖為尹錫悅首次接受內亂案檢查組問話。（Reuters）

新華社報道，尹錫悅等8人涉嫌內亂罪一案結案庭審，13日在首爾中央地方法院417號法庭繼續舉行。該法庭曾經審理全斗煥、盧泰愚、李明博和朴槿惠等4名韓國前總統相關案件。

尹錫悅是繼全斗煥、盧泰愚後，近30年來首名因內亂罪相關嫌疑坐上審判席的前總統，也是繼全斗煥後第二個被檢方要求判處死刑的前總統。

同案被告、前國防部長官金龍顯被檢方要求判處無期徒刑。

檢方認定，尹錫悅濫用總統地位和職權，實施組織性犯罪，其2024年12月宣布緊急戒嚴，目的是企圖透過清除政治反對勢力以實現權力壟斷和長期化，即謀求獨裁和長期執政。被告完全出於個人權力慾望，動用本應僅為國家和集體利益服務的軍警等人力、物力資源，犯罪性質極為惡劣。從其目的、手段和實施方式來看，具有《國家安全法》所規定的反國家行為性質。

檢方表示，全斗煥、盧泰愚曾因1979年12月軍事政變和1980年5月緊急戒嚴事件等被定罪量刑。儘管有這歷史教訓，本案仍然發生。因此，對被告量刑時必須嚴肅考慮「再犯可能性」。

根據韓國法律，針對內亂頭目可判處死刑或無期徒刑。檢方說，雖然國際上將韓國視為「實際上已廢除死刑的國家」，但死刑仍可用於量刑和宣判。被告犯罪手段惡劣、毫無悔意，應「從重處罰」，因此要求判處尹錫悅死刑。

檢方也要求法庭分別判處前情報司令官盧相源、韓國警察廳前廳長趙志浩等6名被告有期徒刑10年至30年不等。