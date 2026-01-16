美國下調台灣對等關稅至15%　盧特尼克：不擔心影響中美貿談

美國商務部1月15日宣布，與台灣達成貿易協議，自台灣進口商品的對等關稅稅率降至 15%。與此同時，台灣半導體與科技企業將擴大在美投資，包括至少2,500億美元的新增直接投資， 另台灣將提供至少2,500億美元的信用保證。



2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，不擔心與台灣達成貿易協議，以及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布對對與伊朗貿易夥伴國加徵關稅，會對中美貿易談判造成破壞。他重申，特朗普與中國國家主席習近平的關係密切，特朗普會如期4月訪華。

台灣中央社報道，美國商務部發聲明指出，台灣的半導體與科技企業，將對美新增至少2,500億美元的直接投資，在美國新建或擴充設施，以發展先進半導體、能源及人工智能（AI）。

聲明又指出，台灣另將提供至少2,500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大半導體供應鏈與產業生態。