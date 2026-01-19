美台關稅15%｜九個月磋商迎關鍵時刻　美台對等貿易協議進入倒數

台灣行政院副院長鄭麗君率領台美關稅談判團隊完成在美磋商行程，於今（19）日上午返抵台灣。台灣行政院長卓榮泰親赴桃園國際機場接機，肯定談判團隊在台美關稅與供應鏈合作上，已取得「實質且有意義的進展和結果」。



台媒《中央社》報道，鄭麗君返台後表示，透過與美方就供應鏈合作進行磋商，深刻感受到國際社會對台灣的重視與期待。她指出「台灣人的努力、台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵的力量」，並強調世界「看好台灣、需要台灣」。她表示，台灣政府將全力持續在台擴大投資，讓產業根基「扎得更深、更廣」，同時也會支持產業進行有利的國際布局，延伸與擴展整體實力，以更壯大的台灣自信走向世界。

報道指出，鄭麗君與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，以及談判團隊於1月14日晚間啟程赴美，並於美東時間15日完成總結會議。雙方確認多項階段性成果，包括台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有最惠國待遇稅率、半導體及半導體衍生品相關的232關稅獲得最優惠待遇，同時擴大供應鏈投資合作，並深化台美在人工智能領域的戰略夥伴關係。

台美雙方在美東時間1月15日簽署MOU。由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美大使俞大㵢。（台行政院提供）

卓榮泰與行政院秘書長張惇涵，以及桃園市信賴之友會成員今日上午一同前往桃園機場接機。卓榮泰表示，鄭麗君已數度往返台美之間，談判過程相當辛苦，談判團隊將持續以國家利益、產業利益，以及人民健康與糧食安全為核心目標，完成賴清德與民眾所交付的責任，並預告將於1月20日在行政院對外說明談判成果。

鄭麗君指出，「談判團隊就是整個政府」。她說，談判小組除核心談判代表外，還包括各部會代表共同參與，從賴清德、蕭美琴、卓榮泰，到各相關政府官員，期間召開無數次決策會議擬定整體策略，使前線談判有清楚的總體方針與方向。她強調，在實際談判期間，賴清德與卓榮泰均無時差在台灣陪同，隨時可致電請示、即時解決問題，是整個政府共同努力的成果。

鄭麗君進一步表示，歷經9個月的談判後，美台雙方已在總結會議中確認階段性結果，並已先行與美國商務部簽署投資合作備忘錄。另方面，也已向美國貿易代表署了解後續安排，預計數周後將再簽署台美對等貿易協議，待這兩份協議完成簽署後，即可完成台美經貿談判的「最後一哩路」。