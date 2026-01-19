新北老夫妻身中10多刀陳屍家中　獨子被捕供稱不堪嚴格管教犯案

台媒報道，台灣新北市蘆洲區一對老夫婦昨日（18日）被發現陳屍在自家住處內，2人頭部及身上有十多處刀傷。警方調查發現，老夫婦的36歲獨子有重大嫌疑，疑持刀斬死父母後騎電單車逃逸。今日（1月19日）下午6時，疑犯被警方拘捕，初步供述稱不堪父母長期嚴格管教作案。



綜合《聯合報》《中時新聞網》報道，今日（1月19日）下午6時，老夫婦的36歲獨子被警方拘捕，已帶回警局偵辦。警方偵訊時，疑犯坦承因不堪長期嚴格管教，更抱怨一個月只有5千元（約1236港幣）零用錢，而萌生殺機，但對詳細犯案過程仍避重就輕。

警方將於明日（1月20日）對廖嫌製作筆錄，深入釐清是否另有隱情，並在偵訊後將依殺害直系血親尊親屬罪，將廖嫌移送地檢署偵辦。

今日（1月19日）下午6時，疑犯被警方拘捕，已帶回警局偵辦。（中時新聞網）

此前報道

據《聯合報》此前報道，死者為67歲廖男與75歲妻子許女，夫妻倆經營蔥油餅攤車。廖男的表妹昨天上午致電廖男無人接聽，覺得有異於是前往廖男住處查看，不料在廖男住處前撥電話，僅聽到屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，於是立即報警。

老夫妻經營的蔥油餅攤車。（《聯合報》）

新北市蘆洲區發生雙屍命案。（《聯合報》）

警員獲報抵達，請鎖匠開門進入後，赫見廖男與妻子倒臥客廳已明顯死亡，地面有大量血跡。

鑑識人員初步檢視2名死者頭部、身上有十多處刀傷。警方經調閱監視器發現死者30多歲獨子17日晚間持刀猛砍父母直至父母倒臥血泊，疑犯清理身上血跡換衣後騎電單車逃逸。