歷史首位！陸配李貞秀宣誓就職任台灣立委　此前兩次赴陸撤籍遭拒

2月1日陸配（大陸籍配偶）李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，2月3日於在台灣立法院舉行宣誓就職典禮，成為台灣首個陸配立委。針對國籍問題李貞秀表示，已經2次赴大陸公安局出入境管理處辦理放棄國籍，然而對方基於政治正確拒絕受理，同時她強調兩岸如果發生衝突，「唯一效忠對象就是中華民國」。



民眾黨陸配立委李貞秀3日就職，出示曾經於去年12月從香港前往湖南衡南申請「放棄中華人民共和國國籍」，結果遭到公安拒絕等證明及機票。（中時新聞網）

因無法放棄陸籍惹議

公開資料顯示，李貞秀1973年出生於湖南省，1993年因婚姻來台灣定居。據台媒報道，民眾黨確定貫徹兩年條款，原有6名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啟楷於星期六（1月31日）卸任。新遞補的6人包括李貞秀。

所謂兩年條款是指，指台灣立法院常規四年任期的一半，在比例代表制的全國不分區及僑民選區當選的立法委員，僅履任一半的立委任期，二年任期結束後即辭職，讓不分區名單上排名靠後的人士也可以出任立法委員獲得歷練。

2023年民眾黨創黨主席柯文哲也提出兩年條款，因此民眾黨原定前8席不分區立委黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷，都須在1月31日卸任。

民眾黨陸配立委李貞秀將於3日到立院宣誓就職，中選會1日公告遞補當選。（李貞秀臉書）

值得注意的是，台灣內政部重申，依照《國籍法》李貞秀應在就任之前辦理喪失大陸國籍，否則應由立法院解職。

負責督導內政部的行政院政務委員陳金德受訪時表示，「照《國籍法》第20條，中華民國國民持有外國國籍者不得擔任公務員，立委是廣義公務員，中選會發給當選證書前，應要求她舉證是否有其他國籍，「如果提不出來，也不切結，當然不能夠就任，第一關中選會就要把關。」

陳金德認為，從相關新聞資料與當事人公開說法來看，當選人確實仍持有中國籍，本人也曾承認，已明顯違反《國籍法》規定；在當選證書已核發的情況下，中選會與內政部更應審慎檢討相關法規適用，研議是否收回當選證書，以確保法制與公務體系的合法性。

民眾黨「陸配」準立委李貞秀（左一）將於3日到立院宣誓就職，中選會1日公告遞補當選。（李貞秀臉書）

曾從香港轉高鐵赴湖南放棄陸籍失敗

民眾黨立法院黨團主任陳智菡於2日表示，據她了解，李貞秀已經按照台灣規範到中國大陸申請放棄國籍，她提到陸委會主委邱垂正也曾表示，「目前不管用什麼方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此放棄掉中華人民共和國的國籍。」

麥玉珍PO李貞秀的合照宣布，內政委員會交棒給李貞秀（麥玉珍臉書）

針對近期國籍爭議，李貞秀指出，雖然過去不在台灣出生，但是來到台灣落地深耕、生兒育女及工作繳稅。

李貞秀表示，「我在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，居住的時間比在大陸還久，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少。」

李貞秀表示，自己2025年12月特地飛到香港，然後轉搭高鐵前往湖南衡陽，「一路上都是拿中華民國護照，同樣持有台胞證才得以入境，就是想要放棄中國國籍，然而對方依然拒絕受理。」

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日就職，出示曾經於去年12月從香港前往湖南衡南申請「放棄中華人民共和國國籍」，結果遭到公安拒絕等證明及機票。（中時新聞網）

有關拒絕受理原因，李貞秀則透露，對岸都是政治正確，依據中華民國憲法，兩岸就是互不承認，「他們一開始以為我要放棄戶籍，後來就說台灣當然不能放棄國籍，台灣根本就不能辦。」