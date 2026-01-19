陸配網紅｢關關｣遭台灣驅逐離境 曾拍片：再不統一，我們要被毒死
撰文：盧詩文
出版：更新：
近日，台灣移民署表示，曾因拍攝影片稱「遲早紅旗插滿台灣」、「再不統一，我們要被毒死」的陸配網紅「關關」因公然散布爭議言論，廢止其長期居留許可。目前，關性女子已自行離境。
據了解，網紅「關關」（抖音＠小辣椒helin嫁台離異單親媽媽）原籍廣東，與台灣丈夫離婚後，化名「小辣椒」繼續在網絡散布爭議影片。
其曾於抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」等言論，稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」，而遭到多名台灣網民檢舉。
此外，在被廢居留許可後，「關關」拍片怒批台內政部長劉世芳是「台獨頑固份子」，剝奪她合法居留權，並揚言「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見」。
近日，台內政部移民署透過文字回應，關姓女子日前因公然散播爭議言論，依兩岸條例等相關規定，廢止關姓女子的長期居留許可，並給予當事人陳述意見，依法作出處分並下令出境，兼顧依法行政及人權保障。
值得注意的是，台灣移民署指出，關姓女子已於1月中旬自行離境，而關關成為繼陸配「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後，第5位被取消居留權的陸配。
