台灣1219無差別攻擊案今偵結，造成4死12傷，犯嫌張文涉8罪，因死亡不起訴。



檢警專案小組從張文筆電、平板找出犯案動機及犯罪計畫，過程中一度問ChatGPT破解方法，得到結論竟是「宇宙毀滅前無法破解」，幸好團隊沒放棄，再與華碩專業人員研究下破解，查出張2年前就預謀。

【懶人包】台北連環斬人事發經過及更多《香港01》現場直擊獨家畫面▼▼▼

+ 14

台北市刑大隊長盧俊宏指出，日前已查扣到張文的平板電腦，鷹眼小組調閱監視器畫面查到張文去年11月17日在北捷滑平板、看人潮，警方以特殊軟體，1秒30張影像定格在張文平板，檢視、截圖手指點擊平板數字的影像，「拼湊出密碼」，取得儲存在雲端的資料。

盧俊宏說最困難的是破解被燒毀的華碩電競筆電，當時專案小組因無法破解筆電關鍵硬碟，還問了ChatGPT該如何破解方法，ChatGPT坦白回答：

宇宙毀滅前無法破解。

聽到這答案專案小組一度有些絕望，但仍沒放棄。

盧俊宏透露，透過華碩公司找了國外專家團隊飛到台灣，與刑事局、北市刑大科技偵查隊研究破解方法，經1、2天試驗終於破解張文的電競筆電，雖然沒有找到張文留言，但找出了金錢計畫、投擲式燃燒瓶文件檔等關鍵檔案，推論長期策劃本案。

專案小組破解張文的電競筆電查出，張文在2023年12月17日有創建「金錢規劃.txt」檔案，最後在2025年12月15日開啟即刪除，與案發日極為相近，研判張文的犯罪計畫起始點，從領出大筆現金金錢管理模式轉變後，早在2023年12月17日萌生無差別攻擊犯意。電競筆電中還破解找出張文在2024年1月間創建「投擲式燃燒瓶文件檔」。

【延伸閱讀】台北斬人｜麥當勞女店員急落閘喊「把門鎖起來！」冒險奔走救10人（點擊放大瀏覽）

+ 9

延伸閲讀：

台中家暴男痛毆死前妻…見昏厥瀕死不送醫 先載去洗血跡再丟包騎樓

台塑高雄林園廠傳工安意外！3員工密閉桶槽油漆 昏迷送醫搶救

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】