影劇大亨、前竹聯幫大老｢鬼見愁｣吳敦去世　曾捧紅金城武、林志穎

竹聯幫大老，綽號「鬼見愁」的吳敦，在2月3日上午6時許病逝，享壽77歲。1984年他因參與「江南案」而震驚國際， 出獄後的他轉往影視業發展，曾製作過如《新 倚天屠龍記》、《功夫灌籃》等膾炙人口的作品，捧紅藝人金城武、林志穎、賈靜雯和郝劭文等人。



但後來吳敦卻因為投資周杰倫、林志玲主演的電影《刺陵》慘賠逐漸淡出影視圈，晚年身體欠佳的他也因洗腎頻繁進出醫院，2月3日離世，結束吳敦橫跨「政治、黑道和影劇」的傳奇一生。



前竹聯幫總護法吳敦（左一）與竹聯幫總堂主陳啟禮兒子陳楚河。（中時新聞網）

公開資料顯示，吳敦早年混跡江湖，被道上稱為「鬼見愁」，更因此受竹聯幫主陳啟禮賞賜，坐上總護法位置，還在1984年與陳啟禮、董桂森一同犯下「江南案」，其中陳啟禮、吳敦回台受審，監禁6年多後出獄。

影視大老吳敦過世，享壽77歲。（中時新聞網）

而吳敦出獄後跨足演藝圈，製作上百部電影和戲劇，包括《旋風小子》、《新烏龍院》，以及蘇有朋和賈靜雯合演的《新倚天屠龍記》，更捧紅林志穎、金城武等巨星。吳敦近年則因身體問題逐漸退出螢幕前。

2025年吳敦與台灣資深影評人藍祖蔚共同出版回憶錄《江南案與我的一生：吳敦回憶錄》。藍祖蔚在Facebook發文回憶，「2025年2月10日，朱延平導演打電話給我，提到吳敦想寫回憶錄，為江南案留下一個當事人的說法：吳敦最近身體很差，在洗腎，所以他覺得再不寫，以後可能就來不及了。」

近日吳敦在家中身體不適，緊急叫來救護車送醫，但他病情過重不幸離世，享壽77歲，家屬悲痛萬分，預計2月15日舉辦告別式。

隨著吳敦過世，意即包括陳啟禮、董桂森在內的「江南案」三大殺手都全部離世。