芫荽控｜台灣全家推「芫荽花生奶茶」惹兩極反應　網曝光真實味道

芫荽真的無所不在，廠商真的無極限，繼薯片、雪糕和蛋糕之後，芫荽這次加進奶茶裏了！一開始網友看到這項商品還以為是AI出圖，實際上是真有廠商有勇氣出了這項新產品，而且還引起了網友兩極化反應。



喜歡的網友，馬上衝門市買來嚐鮮，搶「芫荽自由」，討厭的人就覺得「這世界真是瘋了」、「矮額能喝嗎？」和「嚴厲譴責」等等。《TVBS新聞網》實際走訪三間台北內湖區全家門市，發現架上的芫荽奶茶已銷售一空。

全家便利商店推出「芫荽花生奶茶」，引發討論。（左：小紅書@劉孜之/右：Facebook/FamilyMart）

來看看各種「芫荽美食」：

芫荽奶茶「你可以不喝，但一定要請朋友喝」

這款芫荽奶茶是全家（FamilyMart）販售，品項是「香菜花生奶茶」，3日正式上市，標榜台式新風味，是奶茶遇上清新芫荽和香甜花生。廣告標語打著：「你可以不喝，但一定要請你的朋友喝！」

這篇廣告一在Facebook專頁上架，馬上引起討論，網友都tag好友來看，或是分享給好友，但也有引起反彈：

「本來不討厭香菜的，但真的看到都煩了」

「香菜無所不在」

「好可怕的飲料，我不討厭吃香菜，但無法接受用在奇怪的飲品上」

「好衝擊」



也有網友是站在芫荽那邊的：

「終於有一個有真的香菜成分的香菜汁」

「身為香菜教信徒，最近真的愛死全家的無極限」

「還不快去喝爆」

「你可以不喝，但必須推薦你的朋友喝」



網友實喝口感分析 味道像花生潤餅

有網友搶在第一波，裏頭標榜果汁低於10%，也就是芫荽實汁低於10%，網友認為「味道很花生潤餅」，也有人說「小孩今天買1罐喝了一口有夠難喝的」、「花生醬味道大於香菜，幾乎沒香菜味」，更有人覺得：「不難喝，但也沒有下一次。」

《TVBS新聞網》實際走訪三間台北內湖區全家門市，發現架上的芫荽奶茶已銷售一空，詢問店員，2日晚進貨6罐，3日一早就賣光，門市看不見實體芫荽奶茶，只有看到折扣優惠活動的標示。詢問店員，每間門市進貨時間不一定，依門市進貨時間為主，數量也依到貨量而定。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】