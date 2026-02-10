火車駕駛員驚見詭異「移動草叢」沿路軌行走急煞車　警調查揭真相

最近一段影片在網上瘋傳，可見台灣花蓮富里車站附近鐵軌旁，竟出現「移動草叢」的離奇景象，這迫使台鐵列車經過時必須得減速查看，隨後通報警方，這才知道，原來那坨草叢後面，竟然是一名男子，砍伐竹子後扛在肩上沿鐵軌行走。



從網上曝光的畫面可見，當時台鐵列車行駛至富里車站附近時突然減速，接著仔細查看，這才看到駕駛左前方的遠處，出現一大叢綠色植物正在緩慢移動，雖然那坨草叢沒有踏上軌道，但為了避免意外發生，駕駛員還是謹慎地減速，同時向警方通報有不明人士在軌道上行走。

鐵路警察局花蓮分局接獲報案後，立即派員前往現場調查，並協請富里分駐所員警先行到場了解狀況，警方到場後查獲黎姓行為人，發現他在軌道旁砍伐雜草、竹子後扛在肩上，沿著鐵軌行走，於是當場將其帶回富里分駐所偵辦。

根據《鐵路法》第五十七條規定，行人、車輛不得擅自闖入鐵路路線，違反者可處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。黎姓男子的行為已明顯違反相關規定，警方依法開出罰單。

鐵路警察局花蓮分局特別呼籲，鐵路沿線及軌道區域屬高風險管制區域，非經許可不得進入。任何侵入或妨礙行車安全的行為，均可能危及自身及旅客安全，請民眾務必遵守相關規定，共同維護鐵路行車秩序與公共安全。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】